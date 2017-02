JUDITH MATEO “Rock is my life” – Warner

Judith Mateo lleva como violinista un buen montón de años y sus colaboraciones con otras bandas siempre se han comentado por lo acertado de las mismas. Ahora edita este disco de versiones en el que se lleva a su terreno un puñado de clásicos que todos tenemos en mente.

La versión instrumental de “Smoke on the water” nos parece brillante por las pinceladas más moderna que se le dan al corte. La adaptación al español de “Rock is my life”, tema de Bachman & Turner, es un tiro de heavy rock patrio. “Nothing else matters” es también instrumental y podría decirse que mejora la melodía por todos conocidas que encumbrara al cuarteto afincado en California a lo más alto de las listas de ventas.

“Thunderstruck” de AC/DC es uno de esos cortes que admite pocas variantes. Al personal le gusta tal y como es por lo que hacer una versión siempre es arriesgado. Judith y su banda logran meternos en el saco atemperando los coros incluso con un toque gospel, metiendo el violín de forma suave y terminando por ser una versión que está a la altura del original.

“La grange” de ZZ Top es otro de esos cortes que nunca te podrías imaginar con un violín y con unos teclados. De ahí que el atrevimiento tenga su premio. Es otra de las grandes versiones del disco, enorme el trabajo de Judith al violín para darle el sentimiento que le da Billy Gibbons a este clásico. “More than a feeling” de Boston podría ser el tema que más se ajustaba, por su melodía, al violín pero la banda no se limita a que Judith se luzca, que también, sino que aportan unos coros magníficos y un trabajo musical tan simple que termina por engancharnos.

“Basquet case” de Green Day adquiere una nueva dimensión con el violín y una acústica. El tema es mucho más que un mero corte punk al confirmarse de esta forma que estamos ante una canción con más melodías de lo que parece. Otro gran corte. “Sweet home Alabama” es uno de los cortes más versioneados de la historia del rock y en este caso nos encontramos con bases electrónicas y el violín de Judith es el que nos va guiando hacia el interior de la canción. Curioso el punto folk que le dan.

“Cotton eye Joe” de Rednex es perfecto para que Judith se luzca con el violín. Si ya conocíamos esta melodía, en los conciertos de Mateo y su banda será uno de los momentos álgidos para bailar. “Walk on the wild side” es quizás un homenaje al inmenso Lou Reed que gana varios enteros. Unas sencillas palmas, un respeto por la base inicial del tema, un violín que suena más emocionado que nunca y un trabajo en su conjunto excelente cierran este disco.

Judith ha logrado rodearse de un grupo de músicos lo suficientemente enérgico como para afrontar un reto de esta importancia. Es un disco perfecto no solo para constatar que estamos ante una magnífica violinista sino para descubrir cómo esos clásicos que llevamos treinta o más años escuchando esconden melodías que salen a la luz en este excelente trabajo discográfico que ya tardas en comprar.

Tracklist:

Smoke on the water

Rock is my life

Nothing else matters

Thunderstruck

La grange

More than a feeling

Basquet Case

Sweet home Alabama

Cotton eye Joe

Walk on the wild side

Componentes:

Marko Lugo | Guitarras

Marcelo Novati | Baterías

Chusé Joven | Voz, coros

Judith Mateo | Violín