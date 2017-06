THE REBELS desvelan detalles de su nuevo álbum

“MAFIA” es el título del tercer álbum de THE REBELS, el cual será publicado en otoño de 2017 a través del sello independiente RED FOX MUSIC.



Producido por Alex Gallardo, mezclado por Alfredo Jiménez en Estudio Uno de Madrid y masterizado por Ted Jensen en los estudios Sterling Sound de New York (Green Day, Muse…).

Tras un año de composición y casi seis meses de grabación, cuidando al máximo cada detalle y buscando la frescura, autenticidad y sencillez, tanto en el sonido del disco como en la ejecución de los instrumentos y las voces. El diseño de la portada es obra de Markel Urrutia de Smoke Signals studio (Extremoduro, Belako…).

The Rebels han dado un gran paso adelante con este tercer disco, que incluye 10 canciones totalmente nuevas, mucho más maduras y elaboradas, pero manteniendo la esencia del Rock Alternativo y las raíces Punk que caracterizan al grupo madrileño, que en esta ocasión ha contado con las colaboraciones de músicos como Jesús Antúnez (Dover), Carlos González (51 Grados), Kjetil Hallre (Sala And The Strange Sounds), Scott McLain y Charlie Barrena.

Durante los próximos meses irán poco a poco anunciando todos los detalles del lanzamiento a través de su página web y redes sociales, así como las primeras fechas ya confirmadas de la gira de presentación con la que recorrerán toda la península a partir de otoño de este año.

