EL ZURDO “Acto de fe” – Autoproducido

Alejandro Meléndez Campos, alias “El zurdo”, es un artista malagueño que aunque ha hecho sus pinitos como actor, siempre se ha dedicado a la música. No en vano, su sabiduría en el manejo de las seis cuerdas le ha permitido grabar discos con los mejores compositores de nuestro país. En 2013 decidió emprender la grabación de este primer disco. Candy Caramelo, famoso por su trabajo con Miguel Ríos o Calamaro entre otros, se comprometió a producirle este trabajo y terminó tocando en el mismo. Entramos en materia.

“Reina de Usera” abre fuego y nos recuerda, en lo musical, a Calamaro. La voz de nuestro protagonista es agradable, la letra está muy trabajado y el desarrollo convierten al corte en una perfecta forma de comenzar un disco. “Cuido de ti” es un gran single con un recitado a lo Auserón y una base musical en la que brilla la perfecta producción. “Madrid capital” tiene un riff en el que el guitarrista saca a flote sus influencias más clásicas en esto del rock. Apuesta en esta ocasión por un rock moderno con mucho contenido. Gran tema.

“Plan de huida” cuenta con la colaboración de Ariel Rot y es una canción que nos engancha tanto por su melodía como por su letra, con muchos guiños y secretos para descubrir, podría ser otro gran single. “Remake” nos suena un poco a The Beatles y eso siempre es positivo. Los versos son, eso pensamos, los mejores del disco. La emotividad de este corte es su punto fuerte. “Puro placer” tiene un riff a lo AC/DC y una letra que también podría haber firmado Bon Scott. Nos gusta la actitud de esta canción y en directo debe ser un tiro.

“Si te digo la verdad” y “Actos de fe” cuentan con la participación de “El Twangero”. En el primer caso nos enfrentamos a un tema que funde el blues y el jazz con mucho acierto, ese mestizaje malagueño es otro de los momentos álgidos del disco. El segundo tema citado tiene alguna reminiscencia country que nos recuerda incluso a algunas melodías de la música española de los setenta. De nuevo hay géneros que se entrecruzan en un gran ejercicio de clase y elegancia. “Miss Carnaval” tiene de nuevo esas pinceladas de rock californiano con una gran letra, tiene esas melodías que se te meten en la piel. “Lunes de ceniza” es el cierre de un disco a base de rock sin aditivos y de nuevo destaca una magnífica letra.

Cuando se escuchan tantos discos al cabo del año uno ya tiene más o menos una idea de por dónde van las corcheas a poco que suene el primer tema. No es el caso, en este álbum hay un trabajo enorme por parte del guitarrista que además no hace, como tantos otros, un disco para demostrar lo buen guitarrista que es sino para conquistar con sus letras y con una música que acompaña a la perfección a esas ideas. Es un disco que mantiene el nivel, donde no hay bajones y donde nos encontramos con mucho contenido que hay que paladear escucha tras escucha. Es, en suma, un excelente trabajo que deberías escuchar cuanto antes.

Tracklist:

Reina de Usera

Cuido de ti

Madrid capital

Plan de huída

Remake

Puro placer

Si te digo la verdad

Actos de fe

Miss Carnaval

Lunes de ceniza

Componentes:

Alejandro Meléndez Campos “El zurdo” | Guitarra, voz

José Niño Bruno | Batería

Manuel Moles | Hammond B3, piano, teclados

Candy Caramelo | Bajo, coros, acústica, guitarra, percusión