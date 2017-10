TRIVIUM publica nuevo álbum “The Sin and The Sentence” el 20 de octubre

En la vida existen dos opciones: muerte o crecimiento, y la banda estadounidense Trivium ha vuelto a escoger la segunda para “The Sin and The Sentence”, su nuevo álbum de estudio que representa una apoteosis de cada uno de los elementos que definieron al grupo cuando se formó en 1999. Momentos de melodía malévola dan paso al tirón técnico tenso, la extensión de metal negro, el espíritu punk y el corazón pesado estrechamente unidos por la unión musical del cuarteto de Florida. Como era de esperar, los once temas que contiene este nuevo LP son el resultado de un insaciable hambre de mejora.

“The Sin and The Sentence” fue grabado con Josh Wilbur (productor de Gojira y Lamb of God) en los estudios Hybrid de Santa Ana, California. El álbum sucede a “Silence In The Snow”, su aclamado último trabajo de estudio publicado en 2015.

“The Sin and The Sentence” viene precedido de dos feroces primeros singles, el corte que abre y titula el álbum, y “The Heart From Your Heart”, cuyo vídeo oficial ya supera los 2,7 millones de vistas en Youtube.

“The Sin and The Sentence” se publica en todo el mundo el próximo 20 de octubre en CD, Vinilo y Álbum Digital.

