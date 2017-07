ARCHSPIRE en exclusiva para España su nuevo tema ‘Involuntary Doppelgänger’

Bienvenido a la locura técnica de metal de primera clase. Chirridos vocales de metralleta sobre una furiosa ráfaga de arpegios, escalas y todo lo demás que los dos magos de las cuerdas de ARCHSPIRE pueden realizar a alta velocidad.

Si esto suena apenas humano en el nivel de ejecución técnica, el

Gatling estilo de hiper-tamborileo empujando estas monstruosas composiciones hacia adelante es alienígena.

Este álbum es simplemente insano de una manera excelente. El nivel de musicalidad que ofrecen ARCHSPIRE, dejará incluso a los fanáticos del Death Metal técnico babeando. Sin embargo, el equipo de Vancouver en Columbia Británica está trayendo un extra importante a la mesa, la rara habilidad para escribir grandes canciones. “Relentless Mutation” no es sólo otro tema excepcional, pero las canciones vienen con reconocibles patrones que tienen sentido en el mayor marco conceptual del álbum.

Y un uso inteligente de los contrastes deja momentos de claridad para que el oyente tome una respiración y prepárarse con ello para el próximo asalto.

ARCHSPIRE explotó en la escena en el año 2009 – después de un preludio anterior bajo el apodo DEFENESTRATED. La banda surgió en Canadá entre escenas de extremos y muy técnicas que incluyen nombres ilustres como GORGUTS o BEYOND CREATION. Sin embargo, ARCHSPIRE se propuso llevar el sonido al siguiente nivel desde el principio como su álbum debut ‘All Shall Align’ (2011) dejó claro, que lo suyo iba en serio, como otra gran banda como OBSCURA.

La banda desarrolló un concepto lírico que gira alrededor de una ciencia ficción distópica, que se expandió en su segundo año completo,’The Lucid Collective’ (2014) que presenció la llegada de ARCHSPIRE al reconocimiento mundial.

Con ‘Relentless Mutation’, los canadienses están empujando los límites de su género incluso más que antes en todos los niveles.

ARCHSPIRE viene aplastando como un torbellino para liberar las orejas y las mentes de nociones preconcebidas sobre el death metal técnico.

Es hora de salir de su refugio y enfrentar la tempestad. Este es el futuro. La portada de ‘Relentless Mutation’ ha sido pintada por el reconocido artista Eliran Kantor ya bien conocido en el mundo del metal por sus obras para TESTAMENT,

ATHEIST, y HATE ETERNAL entre otros.

