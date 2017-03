HORISONT “About Time” Century Media

Nunca esta de más un poco de Rock, con ese sabor añejo del pasado, pero realizado con las tecnologías de hoy y como no la calidad de una banda que celebra su décimo aniversario, de la mejor forma posible, con un nuevo y gran álbum “About Time”.

Son de Suecia y nos presentan su quinto disco y las palabras de Axel, su cantante, no pueden ser más claras.

“Estábamos, y todavía estamos todos para divertirnos y hacer buena música!”, Dice el líder Axel. Claro que sí

Soñaba con ofertas de discos y tours, pero divertirnos siempre ha sido más importante. Podría decir que somos

cinco chicos disfrutando de pasar el rato y disfrutar con la música juntos. ”

Creo que al fin y al cabo se trata de esto, y si te enrollas, y te enfocas en otras cosas, vas perdido y tu música se queda sin alma, sin sentido, caso contrario, es lo que nos ofrecen estos rockeros, desde la capital de Suecia, un Rock, clásico, pero con mucho sentido y sobre todo, el alma de este sonido. Un trabajo que posee todos los elementos que nos harán hacer un viaje a principios de los 70´s o incluso un poco más atrás.

Un Rock psicodélico podrías ser otra buena definición de lo que nos encontraremos a lo largo de sus 10 temas, siendo el más emblemático en este sentido “Dark Sides”, la pena que se atan corto, pero a pesar de ello muy intenso. El disco cierra con una especia de balada con el corte que da nombre al disco “About Time”.

Sin duda uno de esos discos para dejarse llevar, tranquilo, pero lleno de pasajes y reminiscencias de lo que es el Rock en su estado más puro y algo que la banda sabe interpretar a la perfección.

HORISONT – “About Time”

Temas:

1. The Hive

2. Electrical

3. Withour Warning

4. Letare

5. Night Line

6. Point Of Return

7. Boston Gold

8. Hungry Love

9. Dark Sides

10. About Time

HORISONT son:

Axel – Vocals

Charles – Guitar

David – Guitar

Magnus – Bass

Pontus – Drum