Reseña de “In This Moment We Are Free – Cities” de VUUR – Inside Out

El regreso de Anneke van Giersbergen, con una nueva banda y no solo como miembro invitado, es para estar felices, más para todos aquellos que amamos sus anteriores interpretaciones con The Gathering y que aun hoy en día siguen siendo memorables. Es por ello que cuando supe de la confirmación de que Anneke van Giersbergen estaba dando forma a una nueva banda, estable y con proyecciones de futuro, me alegre bastante y más aun cuando tuve el honor de verles en directo en Tuska este año, donde nos regalo un anticipo de sus nuevos temas que pronto estarán en el mercado y también de viejas glorias de su pasado con The Gathering, haciendo de aquella velada un momento único para el recuerdo.

De hecho el tema del álbum posee un título muy sugerente y que Anneke nos explica a la perfección; Los temas líricos del álbum giran en torno a las ciudades y la libertad. Anneke dice: “He estado viajando por el mundo como músico desde hace muchos años y en cada ciudad que estoy, recojo diferentes vibras Cuando empecé a escribir para el álbum, quería capturar el espíritu de estos lugares particulares en palabras y música. La exposición a las grandes ciudades puede ser abrumadora y tú puedes sentirse envuelto por todo lo que te rodea. Al mismo tiempo, es fácil ser un extraño en una gran ciudad y para mí, eso también genera una sensación de libertad. El año pasado pensé

mucho sobre las virtudes de la vida rural versus la urbana, ya que mi familia y yo regresamos a la ciudad. Es muy emocionante, pero al mismo tiempo conozco esa sensación de soledad urbana de experiencias anteriores. La portada representa esta dualidad “.

El álbum ha sido producido por producido por Joost van den Broek, quien también estuvo involucrado en el proceso de escritura. Otros compañeros de redacción son Mark Holcomb (Periphery), Esa Holopainen (Amorphis), Daniel Cardoso (Anathema) y los dos guitarristas de VUUR.

Musicalmente el disco no esta muy lejos de lo que Anneke hacia en The Gathering, solo que se nota una madurez más fuerte, no solo en la escritura de los temas, si no también en su forma de cantar, algo lógico y hasta normal, tomando en cuenta que desde que dejara a The Gathering prácticamente no ha parado y a su vez no ha dejado de experimentar y de crecer como cantante, lo que a la postre se refleja en este disco, que a pesar de ser el primero con su nueva banda VUUR, posee un sonido muy maduro, compacto y con un amplio espectro de detalles técnicos e incluso progresivos, que nos hacen ir hasta pasada la hora de duración, lo cual demuestra que la banda ha pensado y cocido a fondo este debut.

De hecho VUUR, musicalmente posee mucha de la melancolía de The Gathering y algunos elementos de The Gentle Storm, así como oscuro debido a ciertos elementos del Folk, lo que lo convierte en un disco muy melódico y cálido pero a la vez en un trabajo muy Heavy.

Heavy es precisamente lo que muchos de sus seguidores esperaban de Anneke en su regreso como banda, ya que todos conociamos de su potencial e incluso de su lado más acústico, precisamente de sus colaboraciones anteriores con otros grandes de la música, de allí que tras la escucha de sus nuevos temas como VUUR no puedo estar más satisfecho, de verla de nuevo desenvolverse en un estilo que no le era para nada ajeno y en el que dicho sea de paso, se mueve muy bien gracias a su poderosa y carismática voz.

Es por ello que cortes como “Valley Of Diamonds – Mexico City”, nos devuelve a esa oscuridad que tanto nos engancho con The Gathering, o incluso en “Reunite! – Paris”, con esa suavidad de voz con la que cierra el disco. todos temas lentos, pero fuertes en carácter y llenos de intensos solos, que son otro de los fuertes de este disco y la razón por la que nos llevan a pasar de la hora de entretenimiento.

También tenemos temas muy pesados como “Days Go By – London”, mi favorito y uno de los mejores del álbum, por sensaciones y distintos cambios, sobre todo a partir del minuto 4:27 donde Anneke juega con su voz de forma brillante, regalándonos una especie de solo vocal sublime. Un tema que en directo ya he podido comprobar suena fantástico.

El disco empieza fuerte con “Time – Rotterdam”, un corte si bien algo lento, pero potente en su melodía con un final muy sugerente que da paso a un solo intenso que anima y mucho el tema. De hecho el apartado de solos, es algo en lo que la banda no ha especulado dándoles una importancia abrumadora en cada tema, consiguiendo con ello que el disco gane interés según avanza. Mucha culpa de ello tiene también la forma de empezar del segundo corte “The Martyr And The Saint – Beirut” un tema muy pegajoso que os cautivará desde su inicio.

El disco es sólido de principio a fin, y sobre todo esperanzador de cara al futuro, ya que significa el regreso como banda de Anneke como cantante principal, algo que esperábamos hace ya mucho tiempo y su debut con “In This Moment We Are Free – Cities” no podía llegar en mejor momento.

La tendréis de gira con Eica y Myrath muy pronto, presentando su debut y también disputándole el liderato como cantante femenina a Simon en directo. Yo tengo mi favorita, además de que Anneke ya estaba cuando otras apenas daban sus primeros pasos y vosotros.

Temas:

Total Legnth: 01:04:55

1 My Champion – Berlin 07:36

2 Time – Rotterdam 06:40

3 The Martyr And The Saint – Beirut 05:35

4 The Fire – San Francisco 04:47

5 Freedom – Rio 06:06

6 Days Go By – London 06:30

7 Sail Away – Santiago 06:00

8 Valley Of Diamonds – Mexico City 06:25

9 Your Glorious Light Will Shine – Helsinki 05:32

10 Save Me – Istanbul 05:05

11 Reunite! – Paris

Total: 01:04:55

Formación:

Anneke van Giersbergen – voces

Ed Warby – batería

Jord Otto – guitarras

Ferry Duijsens – guitarras

Johan van Stratum – bajo

Anneke van Giersbergen Discografía:

con VUUR

In This Moment We Are Free – Cities

Anneke solo albums:

Air (2007)

In Your Room (2009)

Everything Is Changing (2012)

Drive (2013)

Con Gentle Storm:

The Diary (2015)

Con The Gathering:

Mandylion (1995)

Nighttime Birds (1997)

How To Measure A Planet? (1998)

if_then_else (2000)

Souvenirs (2003)

Home (2006)

Con Danny Cavanagh:

In Parallel (2009)

Con Ayreon:

Into The Electric Castle (1998)

01011001 (2008)

Con Devin Townsend Project:

Addicted (2009)

Epicloud (2012)

Sky Blue (2014)

Transcendence (2016)

