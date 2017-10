Crítica de Berzerker de BEAST IN BLACK del sello Nuclear Blast Records

“El tiempo se acerca. ¡La BESTIA recién nacida ha vuelto con una venganza, levantándose del abismo con fortaleza para arrojar su inigualable furia de heavy metal por todo el mundo! ”

El tan esperado regreso al mercado del ex guitarrista, cantante y principal compositor de Battle Beast es ya una realidad, Anton Kabanen, vuelve con una nueva y potente banda llamada Beast In Black.

Recordemos que apenas un mes y medio después de la edición de su tercer disco, “Unholy Savior”, y tras la gira europea, los componentes del grupo hecharón al guitarrista solista, fundador y compositor de todas las canciones de Battle Beast; Anton Kabanen, debido a “desacuerdos insuperables”.

Así que no será una sorpresa si lo que escucháis os suena un poco o bastante a Battle Beast, ya que su principal creador, vuelve con ganas de tomarse la revancha.

A pesar de cierta similitud, las voces consiguen ofrecernos otras ventanas y con ello distintos parajes con el cual degustar este nuevo proyecto del genio Anton Kabanen y lo notamos con temas como “Born Again”, por su estructura y dinámica, a pesar de que la música sigue paralelismos, los arreglos vocales se encargan de evocarnos nuevos paisajes.

El mundo del metal estaba furioso cuando Anton Kabanen se separó de su antigua banda BATTLE BEAST en 2015. “Para decirlo de forma simple: cuando un camino termina, comienza otro. ¿No es así? Queríamos cosas diferentes y hacerlas de otra manera. Estoy viviendo por la música y moriré por ello. Período, “Anton comenta sobre la división. “Permítanme citar a una persona que dijo algo que lo resume a la perfección: ‘El arte no es una cuestión de’ poder ‘, sino de ‘ deber ‘.’ Y cuando hay que comprometerse con eso, se siente como si el corazón se estuviera llenando de veneno ”

Pero Anton no tardó en levantarse del abismo: solo unos meses después, nació en Helsinki una nueva bestia de cinco piezas, BEAST IN BLACK. Anton continúa, “Para mí BATTLE BEAST fue solo el comienzo, mi primera visión y creación, y estoy realmente feliz de ver qué bien le está yendo a BATTLE BEAST ya que lo que están haciendo ahora deriva de esa visión, de los primeros tres álbumes de BATTLE BEAST. ¡Pero ahora es el momento de revivir la visión original, hacerla más fuerte que nunca, junto con mis camaradas, con mis hermanos de armas en BEAST IN BLACK! ”

El grupo comenzó a trabajar en su álbum debut en 2015. BEAST IN BLACK hizo su debut en vivo como acto de apertura para los mundialmente conocidos NIGHTWISH. Producido por Anton en su Sound Quest Studio, la forja de »Berserker« se completó finalmente en el verano de 2017, seguido de la firma de un acuerdo discográfico con la famosa central nuclear de metales pesados ​​Nuclear Blast. “¡Nuestros sueños más salvajes se hicieron realidad cuando hicimos un trato con Nuclear Blast, la mayor y la mejor marca de heavy metal del mundo!” Anton sonríe.

Pero, ¿cómo suena el resultado? En primer lugar, los fanáticos de Anton, que esperaban una dirección musical totalmente nueva, pueden respirar hondo: el álbum mantiene el estilo de sus trabajos previamente compuestos que incluyen los primeros tres álbumes de BATTLE BEAST. Influenciado por bandas de metal de los 80 como JUDAS PRIEST, MANOWAR, W.A.S.P., BLACK SABBATH y ACCEPT, el disco no es más que un gran álbum de heavy metal. “Es muy directo, pegadizo y poderoso, y ocasionalmente mezclado con algunas influencias sinfónicas“, agrega Anton. Líricamente, Kabanen también continúa con su estilo anterior: “Muchas canciones como la canción principal, ‘Beast In Black’ y ‘Zodd The Immortal’, están fuertemente influenciadas por el manga y anime japonés” Berserk “.” Las ilustraciones del álbum marcan el regreso de la colaboración entre Anton y Roman Ismailov que fue el ilustrador y artista gráfico original de BATTLE BEAST.

»Berserker« comienza con el corte súper rápido ‘Beast In Black’. “Además del nombre de la banda, esta canción fue inspirada por un personaje del manga” Berserk “. Y aunque las letras están directamente relacionadas con ese personaje, también están hablando en metáforas sobre algo personal. Es una de las canciones más poderosas del álbum y el solo de guitarra de Kasperi en este es probablemente el mejor en todo el álbum! “Con ‘Blind And Frozen’, sigue una canción súper pegadiza y masiva. “La interpretación y el rendimiento de Yannis aquí son nada menos que pura perfección“, cree el mago de la guitarra. El tipo de coro más monumental y ruidoso del álbum viene junto con ‘Blood Of A Lion’. Anton revela: “Esta canción era en realidad una de las candidatas del álbum” Unholy Savior “de BATTLE BEAST, pero decidí no usarla en ese momento.” Justo después de la paliza de ‘Born Again’, ‘Zodd The Inmortal’ ataca los oídos de los oyentes con sus garras afiladas. “Es la canción más agresiva del álbum, especialmente en lo que se refiere a las voces, y también está relacionada con” Berserk “, así que espero que a todos los fanáticos de” Berserk “les guste también esta.” Después de otra pista directa, “The Fifth” Angel ‘, la música disco y dance influenciada’ Crazy, Mad, Insane ‘le da al oyente un respiro corto. “Bueno, el título lo dice todo. Es la canción más loca y tal vez la más extraña de estar en un álbum de heavy metal “, se ríe. “Si eres amigo del disco Italo y del synth pop de los 80, ¡te gustará este!” Seguido por ‘Eternal Fire’ con sus teclados dominantes, y ‘End Of The World’, que ya se tocó en vivo en la banda anterior conciertos, »Berserker« lentamente llega a su fin en la forma de una clásica balada de heavy metal titulada ‘Ghost In The Rain’.

Ahora es hora de que el oyente decida qué tan afiladas son las garras de BEAST IS BLACK, pero, si crees que Tuomas Holopainen de NIGHTWISH, no hay más que un gran álbum: “Tienes que estar mentalmente loco para no amar este álbum”.

No he podido obviar su nota de prensa, por que revela a la perfección este disco y quién mejor para comentarlo que el mismo creador. Pero si debo anotar algo, es que Anton ha conseguido unir dos estilos tan opuestos como el Pop de los 80 con esos sintetizadores y el Heavy metal más clásico y no por ello pierde estilo y contenido, siguen siendo temas fuertes y sobre todo contagiosos. Al final lo que le pedimos a un disco es que nos contagie energía y >Berserker< lo hace de manera natural y eso se nota en la aceptación del disco al completo.

Ha sido un disco también muy atrevido apostando por partes tan opuestas, pero la gracia y la originalidad esta en no seguir los caminos pre establecidos, es allí donde se diferencian los grandes artistas, al no seguir a los demás. Creo que su propuesta es tan actual y valedora como lo fue Battle Beast, al final los dos empezaron en al mente de Anton, ahora hay que ver que caminos toman cada uno, pero seguro ambos nos harán pasar buenos ratos, para empezar >Berzerker< ha puntuado con nota alta las primeras escuchas.

Web

Facebook

Tweeter

Instagram

YouTube

Temas:

1. Beast In Black 4:29

2. Blind And Frozen 5:04

3. Blood Of A Lion 5:03

4. Born Again 3:51

5. Zodd The Immortal 3:34

6. The Fifth Angel 3:30

7. Crazy, Mad, Insane 3:30

8. Eternal Fire 3:34

9. End Of The World 5:10

10. Ghost In The Rain 5:35

Formación:

Yannis Papadopoulos | voces

Mate Molnar | bajo

Sami Hänninen | batería

Kasperi Heikkinen | guitarras

Anton Kabanen | guitarras, voces

Comentarios

Comentarios