Review de We The People de ADRENALINE MOB del sello Century Media Records

Vuelve al mercado una interesante banda, ofreciéndonos una buena dosis de Hard Rock, como no escuchaba desde hace mucho, con su peculiar estilo y potentes temas, que os harán pasar un buen rato. es cierto que he tenido que dedicarles su tiempo, pero ha valido la pena, con un poco que le dediquéis tendrán ante sí una buena carga de riffs punzantes, temas cargados de adrenalina y acalorados solos y para cerrar el disco una más que buena versión de Billy Idol, con “Rebel Yell” que os hará saltar como locos por el salón. No solo la han respetado, sino que incluso se han acercado y mucho a la original y eso ya es decir. Muy bien por este tema, es más me atrevería decir que le han aportado una o dos velocidades más al ritmo, sonando brutal.

Pero el disco invita a descubrirlo ya desde la inicial, “King Of The Ring”, un tema de medios tiempos, potente que nos indica por donde irán los tiros, y con una base rítmica que se hace notar y la voz de Allen sin miramientos, consiguiendo con ello una adecuada simbiosis entre música y voces. El solo es rompedor. Con “We The People” tema que da nombre al disco, mantienen esa línea de medios tiempos, quizás un poco más comercial y marcada, pero pegadiza gracias a una batería muy bien conjugada con la base y una voces más limpias y menos agresivas. El coro, será sin duda, de lo más coreado en sus próximos directos.

Con “The Killer´s Inside”, la banda nos ofrece Hard Rock en estado puro, eso sí muy cañero, de los que encienden a la primera. Es interesante como mezclan la vertiente más pesada con otras secciones limpias más comerciales, pero sin perder interés haciendo con ello que los temas suenen compactos. Con “Bleeding Hands”, nos ofrecen una acertada balada con voces limpias y acústicas donde lo bordan, ya que no es la típica balada empalagosa, tiene fuerza y un solo muy fuerte.

“Cuando A.J. Falleció, todo parecía muy lejano “, añade Allen. “No estábamos seguros de hacia a dónde íbamos a ir. No sabíamos lo que iba a suceder. Habíamos estado en él por un tiempo y había enfrentado tantas adversidades, no sabíamos cómo continuar en ese punto. Adrenaline Mob estaba en un lugar oscuro. Por lo tanto, decidimos poner un poco de tiempo entre nosotros y la banda. Para alejarnos de ella. Cuando empezamos a hablar de nuevo, tuvimos largas discusiones sobre nuestras expectativas de Adrenaline Mob. Lo tomamos paso a paso. A partir de ahí, el proceso comenzó. ”

Grabado una vez más en Sonic Stomp Studios durante un período de más de un año, We the People suena enorme. Cada riff es masivo, cada tambor golpea una libra de pecho-golpeando, y cada línea Russell vocaliza exuda energía y corazón increíbles. Los eventos que han cambiado la vida pueden haber detenido a Adrenaline Mob, pero la tercera prueba completa del grupo es una prueba positiva de que son más fuertes ahora que nunca. Pistas como la furiosa ‘Blind Leading the Blind’, el gran ‘King of the Ring’, el rítmicamente malvado ‘What Do You Really Want’. En todos los sentidos, We the People pone de actualidad de nuevo el Hard Rock. Y el Heavy Metal. Orlando fue el encargado de componer la música, la ingeniería, la grabación, la coproducción, la mezcla y el dominio y que todo dice una cosa: el tipo es una bestia. Junto con los talentos increíbles y la voz asombrosa de su socio co-productor Allen que es de lejos una de las voces más grandes de las rocas, los dos parecen imparables en nosotros la gente.

En general un buen disco de Hard Rock, que le ha servido a la banda para renacer de las cenizas tras una perdida y ningún punto fijo en el camino, tras pensárselo han vuelto a hacer lo que mejor saben y les ha salido un disco, porque no, más maduro, esa madures que da enfrentarse a momentos duros de la vida. Los invito a disfrutar de este buen disco.

Adrenaline Mob – “We The People” (62:40)

1. King Of The Ring (04:22)

2. We The People (04:14)

3. The Killer’s Inside (05:53)

4. Bleeding Hands (04:55)

5. Chasing Dragons (04:10)

6. Til The Head Explodes (04:32)

7. What You’re Made Of (03:30)

8. Raise ‘Em Up (05:06)

9. Ignorance & Greed (05:25)

10. Blind Leading The Blind (04:16)

11. Violent State Of Mind (05:07)

12. Lords Of Thunders (06:03)

13. Rebel Yell (05:07)

Discography

Omertá – 2012

Men of Honor – 2014

We the People – 2017

Line up

Mike Orlando – Guitars

Russell Allen – Vocals

David Zablidowsky – Bass

Jordan Cannata – Drums

