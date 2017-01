KREATOR “Gods Of Violence” Nuclear Blast

0

Vuelve un nuevo álbum de Kreator, al mercado, y eso es algo que no podemos dejar pasar. Es cierto también que la banda de Thrash alemana, es uno de los pilares de este sonido en esta parte de continente, como lo son el Big 4 en América (Metallica, Megadeth, Slayer, Anthrax).

No olvidemos también que Kreator, nunca han estado ajenos a experimentar, y guste más o menos a sus seguidores, allí están grandes obras como >Endorama< (1999), >Renawal< (1992), por citar dos discos. Pero es cierto que donde mejor se mueve la banda es dentro del género que le vio nacer, y no es otro que el Thrash Metal, que dicho sea de paso, hay a borbotones en este nuevo disco, así que no os asustéis.

El disco es una vertiginosa exposición a lo mejor de su historia y lo mejor del estilo, basta con escuchar la primera canción “World War Now”, tras la intro “Apocalypticon”, que con más de un minuto, nos prepara para la batalla, nunca mejor dicho, y de paso muy conseguida. De “World War Now”, destaco sus cambios de ritmo y el efusivo solo hacia el final, donde cambia radicalmente hasta envolverte en sus llamas. Gran manera de empezar.

“Satan Is Real” ya lo conocíamos, puesto que ha sido el single, con el que han querido promocionar su álbum, así que poco puedo añadir, ya que supongo lo habrán escuchado, en caso contrario, os digo que es un corte, potente en sensaciones, y de medios tiempos, con un estribillo muy marcado, fácil de recordar y por tanto de acompañar en sus próximos directos. Un corte llamativo, ya que manteniendo una línea rítmica, ni lenta ni rápida, consigue atraparnos en sus efusivos solos. Buena carta de presentación.

“Totalitarian Terror”, es todo lo que conocemos y podemos esperar de Kreator, sin aventurarse en experimentos, o sea, puro Thrash Metal, del más violento y agresivo posible, hasta aquí nada desdeñable. En cambio “Gosd Of Violence” y tema que de paso da nombre al disco, empieza con unas acústicas, algo notable, segundos antes de volver a su estado natural, violento y firme. Si bien “Totalitarian Terror” no ofrecía nada que no conociéramos, “Gods Of Violence” es un tema que sí se nos quedará en la retina, por sus constantes cambios de ritmo y una base potente que engancha a la primera, además de que el tema es rápido y constante con una base muy predeterminada, pero pegadiza, hasta llegar al puente y al solo, donde le imprimen muy buenos riffs y se regodean en un extenso solo.

“Army Of Souls” es violento y agresivo de principio a fin, “Hail To The Hordes”, es más melódico, más pausado, lo que marca una amplia diferencia de lo que veníamos escuchando hasta entonces, un tema original. “Lion With Eagle Wings”, posee un inicio muy original, que os invito a descubrir, como antesala a una cascada de su mejor Thrash Metal, cortesía de la casa. Un tema potente, que no dejara títere con cabeza. Muy notables los solos y cambios de ritmo hacia el final. “Fallen Brother”, otro tema que sigue la estela de “Hail To The Hordes”, es decir, muy melódico, menos agresivo, pero siempre con mucha fuerza, pero esa constante, hace que estos dos temas resalten bastante en este disco, digamos que dos temas con muy buen gusto.

Pero si hay un tema que marca una profunda diferencia, sin dejar de ser fieles a su estilo y fuerza es el último “Death Becomes My Light” (7:26), que incluso abre la veda a un camino que bien no me molestaría que siguieran, y para explicarme mejor, es un corte muy armonioso, que bien podríamos definir como Thrash Metal Melódico, donde mantienen su sello personal, pero han sabido adornarlo de múltiples detalles y capas que lo hacen sin duda el más atractivo del disco, por sensaciones, originalidad y todo ello sin perder fuerza y contundencia. Un corte que da para que se gusten con distintos riffs y solos. Yo creo que ya con escuchar este tema, ha valido la espera, pero para gusto colores.

Creo que la banda, no solo regresa al mercado, con un disco fiel a su estilo y con sus particulares señas de identidad, sino que siendo también fiel a su historia, no deja de experimentar, que es a la postre esa sed personal, la que lo ha llevado seguir en el mercado tantos años y ser una referencia para el género.

Un disco que merece una escucha atenta y sigilosa, pero que pronto empezarás a notar sus buenos detalles. Es cierto que tiene temas de toda la vida, es inevitable, son muchos años, pero también nos sorprenden con originales melodías y cortes que harán que >Gods Of Violence< no pase desapercibido y como no, deseemos verles en directo, por cómo no, sus clásicos de siempre y sus nuevos cortes que seguro sonarán brutales en cualquier sala o festival del año que viene.

Temas:

1. Apocalypticon 1:06

2. World War Now 4:28

3. Satan Is Real 4:38

4. Totalitarian Terror 4:45

5. Gods Of Violence 5:51

6. Army Of Storms 5:09

7. Hail To The Hordes 4:02

8. Lion With Eagle Wings 5:22

9. Fallen Brother 4:37

10. Side By Side 4:19

11. Death Becomes My Light 7:26

Formación:

Mille Petrozza | vocals, guitars

Sami Yli-Sirniö | guitars

Christian Giesler | bass

Ventor | drums