BLACK STAR RIDERS – Heavy Fire (Nuclear Blast)

Siempre recordaré de Black Star Riders como la banda, que venía de hacer una gira como Thin Lizzy, decidía dejar a un lado tan mítico nombre para comenzar su carrera como BSR. Han editado ya varios discos y en esta nueva entrega parecen querer volver a reverdecer viejos laureles.

“Heavy fire” arranca con una pegada de hard rock clásico donde los haya, es un gran tema de apertura que entra a la primera. “When the night comes in” puede ser un gran single, pinceladas de punk rock y melodías marca de la casa son los ingredientes de este temazo que habrá que escuchar en directo. “Dancing With The Wrong Girl” es otro tema de los habituales que la banda viene ofreciéndonos en sus últimos trabajos. Gran estribillo y riff para analizar.

“Who Rides The Tiger” apenas deja respirar y se convierte en uno de los temas más cañeros y directos del álbum.“Cold War Love” es un bonito medio tiempo que les puede generar ingresos en cantidad.“Testify Or Say Goodbye” es el single, ya conocido, en el que quizás sobre algo de pop y falte algo de rock.

“Thinking About You Could Get Me Killed” tiene ese punto rock que parece dominar la banda, enorme melodía y gran trabajo de los guitarras.“True Blue Kid” es, casi con toda seguridad, el tema que más suena a Thin Lizzy. Enorme riff, gran trabajo de Gorham a la guitarra y la banda en estado de gracia hacen el resto. “Ticket To Rise” es uno de esos temas de caña-medio tiempo-caña que el grupo domina como nadie, otro tiro. “Letting Go Of Me” el viaje termina con un tema rápido, con mucha melodía y casi resumiendo todas las virtudes de los temas anteriores.

El disco es un claro ejemplo de cómo BSR dominan todos los palos del rock. Debemos destacar que este álbum es el mejor que han editado al compensar más los temas cañeros con los comerciales. Obligada adquisición tanto para los fans de Thin Lizzy como para los que adoran el rock clásico perfectamente ejecutado.

Tracklist:

Heavy Fire

When The Night Comes In

Dancing With The Wrong Girl

Who Rides The Tiger

Cold War Love

Testify Or Say Goodbye

Thinking About You Could Get Me Killed

True Blue Kid

Ticket To Rise

Letting Go Of Me

Componentes:

Ricky Warwick | Voz/Guitarra

Scott Gorham | Guitarras

Damon Johnson | Guitarras

Robert Crane | Bajo

Jimmy DeGrasso | Batería