AARON KEYLOCK “Cut against the grain” – Provogue

0

Que un chico de dieciocho años te diga que adora a Johnny Winter es para darle un par de besos, si además empuña una guitarra e intenta emular al albino guitarrista y a una pléyade de músicos similares todo parece encajar. Este mismo año editaba su single “Against the grain” y la crítica se le puso a sus pies. Aaron Keylock, de él venimos hablando, era ya capaz de emular al inmenso Gary Moore con apenas dieciséis años, este disco de debut es su entrada por la puerta grande en el mundo del rock.

Así lo demuestra desde el primer acorde de “All the right moves”, el arrollador tema de apertura. “Down” nos presenta un rock más country en el que nos recuerda a algunos cortes de los ZZ Top. “Medicine man” es rock sureño en estado puro y “Falling again” vuelve a tirar del cuello de una botella para hacer las delicias de los amantes de los grandes guitarristas. El deje a lo Ace Frehley a la hora de cantar está aquí más presente que en los cortes anteriores.

“Just one question” arranca a modo de gran final lo que presagia lo mejor. El músico se sale en un tema muy del estilo del citado irlandés y nos deja boquiabiertos con tanto talento. “Against the grain” es el single por excelencia, lo tiene todo, actitud, riff, estribillo y calidad.

“That´s not me” es un corte de rock callejero en el que apuesta por las melodías más llevaderas, un punto a su favor. “Try” es un precioso medio tiempo con tintes blues que gustará a todo tipo de amantes de la música de calidad. “Spin the bottle” es un tema de rock maduro, con influencias de muchas bandas pero siempre manteniendo la elegancia que exige este tipo de ocasiones. “Sun´s gonna shine” vuelve a ser la confirmación de que estamos ante un inmenso músico que domina el rock. “No matter what the cost” es un broche de oro magnífico tanto para este disco como para los conciertos gracias a su estribillo.

Enorme la aportación al rock que hace este chaval que ya está más que acostumbrado a tocar en los mejores locales del mundo civilizado. Solo queda que se pase por España para que podamos disfrutar de esta obra maestra en directo.

Facebook

Tracklist:

All the right moves

Down

Medicine Man

Falling Again

Just One Question

Against the Grain

That´s not me

Try

Spin the bottle

Sun´s gonna shine

No matter what the cost