OOMPH! + Unzucht | 16/04/2016 |Bikini (Barcelona)

La industria alemana marca el ritmo en Barcelona

El pasado sábado acudí a la sala Bikini de Barcelona como aquel que acude a visitar los barrios exteriores de una ciudad. Acostumbrado siempre a “pasear” por las calles y avenidas del centrales del heavy metal, despertaba mi curiosidad acercarme al concierto que bien podría definirse ente gótico, industrial y metal.

Otro punto extraño era que hacía mucho tiempo que pisaba la sala Bikini así que la tarde se presentaba variopinta, una sala que hace más de 10 años que no piso, una zona de Barcelona que no acostumbro, un sector del metal que no acostumbro, un tipo de indumentaria de los asistentes que no acostumbro, en fin un tipo de concierto que no acostumbro. ¡Ay que variado y dispar es el metal!

Siguiendo el estricto horario a las 19:30 abrían puertas y una veintena de jóvenes ya hacían cola para acceder a las primeras posiciones. Pocas caras conocidas o sonantes de otros conciertos. Con media sala llena empezaba el concierto de los desconocidos, para mí, UNZUCHT, la joven banda liderada por Daniel Schulz que acaparaba la mayor parte de la atención sobre todo del joven público femenino.

Corto concierto de apenas 40 minutos muy en la línea musical de los cabezas de cartel. Mucha empatía la de cantante que demostró cercanía con las primeras filas repartiendo saludos a cascoporro para deleite de las fans. Para obsequiar la entrega que el público ofrecía, se dispuso a volar desde el escenario para compartir brincos y abrazos.

A base de buena música, buena comunicación con el público y la orden “haced ruido” con su más que acertado castellano, el grupo recibió un gran premio que fue conectar con el público que fue calentándose poco a poco que saltaron, bracearon y aplaudieron cada uno de los temas.

Con casi sin tiempo para los teloneros de recoger y antes que tocasen las 21:00 horas saltaban a escena los denominados padre del “Neue Deutsche Härte” ( Nueva dureza alemana ) de las cuales han salido nombres como Rammstein o InExtremo.

Saltaban los integrantes OOMPH! para dejar en última posición a Dero su vocalista y líder que aparecía simulando un robot. La primera diferencia respecto a los anteriores, el volumen había subido de decibelios y los bajos estaban sumamente fuertes para dar buen cuerpo y potencia a la actuación. Otro detalla a primera vista es la cantidad de integrantes del grupo algunos de ellos multiinstrumentalistas que alternaban las guitarras por los teclados. Con un gran juego de luces y flashes en la parte trasera y dos baterías empezaban el show con el primero de los éxitos.

Los alemanes se presentaron en España después de 15 años sin hacerlo y justamente están de gira de sus 25 años como formación, así que su setlist iba surtido de regalos de todas las épocas y álbumes.

Curiosa mezcla de edades en la sala, muchos jóvenes que venían atraídos por el cantante en sí y otros de más avanzada edad, conocedores de la dilatada carrera del grupo que venían a rememorar música de juventud. Para poner un ejemplo, el tema Mein Herz, según la banda el primero que crearon y con mucha carga electrónica e industrial, lleva en la calle desde el 1992. Por aquellas fechas, algunos de los asistentes eras meros proyectos en las cabezas de sus padres.

Los temas más coreados fueron “Jetzt oder Nie”, “Als wärs das letzte Mal” y “Träumst Du”, donde se dejó ver un tímido circle pit y luego un salto del cantante hacia el público. “Labyrinth” y la que se llevó la palma, “Augen Auf” sirvieron para cerrar la primera fase y empezar así los bises donde Dero regresó disfrazado.

Tiempo para un par de temas más para llegar a casi 2 horas de enérgico concierto y, como dice el nombre del grupo, con mucho brío. Hubo tiempo para escuchar “Kleinstadtboy” donde prácticamente todo el público saltaba y agitaba los brazos al ritmo de la música. Como apoteosis de la fiesta la elegida fue “Gott ist ein Popstar”.

Una vez terminado el concierto vi saciada mi curiosidad por saber qué ocurriría en un concierto de un estilo musical con tan poca tirada por estas regiones y ni siquiera pensaba que se registrase tan buena entrada, lejos del lleno completo, eso sí. Pero al siguiente concierto de esa energía, con esos atuendos elegantes perfectamente combinados, con semejante puesta en escena y entrega de público fiel, me apunto sin dudarlo.