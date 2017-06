DOWNLOAD FESTIVAL MADRID – Resumen de la jornada del Jueves

DOWNLOAD MADRID | Por: Jésica Cristóbal

La primera jornada del Download Fest en Madrid ha dejado muy buen sabor de boca y ganas de más.

A pesar del calor, nuestra negra alma nunca se derrite y baila al son de los ritmos metaleros que se encuentra a su paso.

Es un festival con diversos colores musicales, donde el metal es la reina de corazones. Pero la partida no se puede jugar sin picas, rombos ni tréboles. La diversidad de estilos hace grande al festival, le da color y personalidad.

Ayer tocaron 20 grupos, más un tributo y un Dj. Rock In Spain tuvo el honor de ver a muchos y de bailar con todos. Os ampliaremos esta info cuando tengamos la crónica terminada. Ésto es solo un aperitivo.

Lo que sí, hay que mojarse… un apunte sobre el cabeza de cartel, para gustos colores y todo eso, pero a mí Linkin Park no me llegó, no porque sea más pop (que también) sino porque le faltó fuerza. Fuerza al defender esos grandes éxitos que son temazos.

Quien se llevó el broche de oro para mí fue Gojira, espectáculo, fuerza, conexión. Transmitió pasión y buen rollo. Se ha ganado el pase al main stage number 1.

Este primer día ha transcurrido sin incidencias. Aunque no sin interferencias de tipo organizativo, un poco de lío al entrar mientras buscas cual es tu entrada y, después si te aclaras cual y por donde es tu salida y no acabas como un zombie caminando por el Camino de Perales hacia ningún lugar.

Muchos corazones hemos amanecido embriagados de música y solo tenemos pasión y deseo de entregarnos a más.

