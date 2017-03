Nuevo disco y vídeo de WOLFHEART, los guerreros del Winter Metal finlandés

Los guerreros del Winter Metal finlandés WOLFHEART han lanzado su tercer álbum, titulado TYHJYYS (“vacío” en finlandés) a través de Spinefarm Records. A lo largo de sus ocho temas, TYHJYYS presenta un material aún más oscuro, frío, rápido y versátil que todo aquello que la banda ha editado anteriormente, dándole la impresión al oyente de que se encuentra atrapado en mitad de una ventisca finlandesa.

WOLFHEART también ha lanzado un nuevo vídeo para su tema WORLD ON FIRE, el último single del nuevo álbum y que continúa la historia de su vídeo anterior THE FLOOD.

Escucha el single de WORLD ON FIRE en Spotify, Apple Music, Itunes, Deezer o Tidal:

http://lnk.to/worldonfireAr

TYHJYYS es el 16º disco en la larga y prolífica carrera de

Tuomas Saukkonen, líder de WOLFHEART. Un álbum grabado en dos de los estudios de mayor prestigio de Finlandia: Petrax Studio (Children of Bodom, Nightwish, Amorphis etc) y Deep Noise, mientras que el mastering del álbum se realizó en los Soundspiral Audio a los mandos de Juho Räihä.

Tracklist de TYHJYYS:

01. Shores Of The Lake Simpele

02. Boneyard

03. World On Fire

04. The Flood

05. The Rift

06. Call Of The Winter

07. Dead White

08. Tyhjyys

Puedes hacerte con una copia de TYHJYYS en RECORD SHOP X (distribuidora del disco a nivel mundial) a través del siguiente enlace:

http://www.recordshopx.com/artist/wolfheart/tyhjyys/#501004

Para celebrar el lanzamiento del álbum, y tras su aclamado tour por Europa a principios de año con INSOMNIUM y BARREN EARTH, WOLFHEART ha anunciado los siguientes conciertos y festivales, comenzando el ciclo de presentación de TYHJYYS en Helsinki:

04.03. Virgin Oil Co., Helsinki, FINLANDIA

10.03. Lutakko, Jyväskylä, FINLANDIA

11.03. Hevimesta, Oulu, FINLANDIA

22.03. R.C.A. Club, Lisbon, PORTUGAL

23.03. Lemon Music Live, Madrid, ESPAÑA

24.03. Garaje Beat Club, Murcia, ESPAÑA

25.03. Razzmatazz 3, Barcelona, ESPAÑA

04.05. Sticky Fingers, Gothenburg, SUECIA

05.05. John Dee, Oslo, NORUEGA

06.05. Good Omens, Trondheim, NORUEGA

08.05. Fryshuset, Stockholm, SUECIA

23.06. Nummirock Festival, Nummijärvi, FINLANDIA

21.07. Gothoom Open Air, Nova Bona, ESLOVAQUIA

09.08. Brutal Assault, Jaromer, REPÚBLICA CHECA

12.08. Rockstadt Extreme Fest, Rasnov, RUMANÍA

22.09. Iberian Warriors Metal Fest, Zaragoza, ESPAÑA

+ tba…