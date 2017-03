Last Days Of Eden + Prima Nocte en Cantabria 08/04

“La nueva sensación del folk metal sinfónico Last Days Of Eden se presentan por primera vez en Cantabria dentro de su “Ride The World Tour 2017”

Después de su firma por la discográfica alemana “Pride & Joy“, su primer Lp “Ride the World” consiguió el distintivo como “mejor disco sinfónico desde 2008“,con el cual iniciaron un gran tour europeo y se colocaron entre los primeros puestos de ventas en Amazon, lo que la convierte en la banda española de mayor proyección internacional.

Ahora mismo se encuentran inmersos en una gira nacional, compaginado con la salida de su obra más personal, “Traxel MÖR“, sinfónico y acústico, cantado enteramente en asturiano.

LAST DAYS OF EDEN – The Piper´s Call (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

https://www.youtube.com/watch?v=6EsEpH73HB8

LAST DAYS OF EDEN – La Lluna Brilla OFFICIAL LYRIC VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=XNpQEbVftCw

Junto a ellos, Prima Nocte, en sus últimas fechas de su gira Angel of Sins, antes de que se metan de lleno en el estudio en la creación de su nueva obra.

Sábado 8 de abril

Sala Cantabria

c/Alcazar de Toledo 1, Santander

Apertura de puertas 20:30h

Venta anticipada en Tipo Santander y Entradium.com

Anticipada 8€ + gastos de distribución

Taquilla 10€