En un mes PRIMORDIAL actuará en Barcelona. La mítica banda Irlandesa de Black Metal llega a Barcelona acompañada por la banda Italiana Enisum en un evento único en España. Primordial es una banda de black metal formada en Skerries, Irlanda, en 1991 por el bajista Pól MacAmlaigh y el guitarrista Ciarán MacUiliam. Ambos músicos habían formado en 1987 otra banda de death metal llamada Forsaken con Derek, hermano de Pól. Poco después se unió el vocalista Nemtheanga tras ver un anuncio en una tienda de discos de Dublín. Tras su llegada, la banda tomó una dirección más oscura, con influencias de Bathory, Celtic Frost y la emergente escena del black metal noruego.

Con la publicación de su primera demo, Dark Romanticism, en 1993, Primordial se convirtió en una de las primeras bandas de black metal de Irlanda. Tras fallidos intentos de firmar con Candlelight Records, el grupo firmó un contrato con Cacophonus Records, que publicó su primer álbum, Imrama. Este álbum, en comparación con los posteriores, posee una mayor influencia del black metal melódico, mientras que en posteriores trabajos pulieron su sonido con elementos del folk metal. Su trabajo más oscuro, sin embargo, fue The Gathering Wilderness, elegido álbum del mes por la revista Terrorizer y aclamado por la crítica como uno de sus mejores álbumes.

Actualmente, Primordial tiene un contrato con Metal Blade Records, con él cual lanzaron “Where Greater Men Have Fallen” el 25 de Noviembre del 2014 y un directo llamado Gods to “the Godless” justo dos año más tarde.

Enisum es una banda de black metal formada en Turín en 2006. Su nombre se deriva de Monte Musine, montaña del Valle de Susa que se encuentra en las afueras de Turín.

Su música se caracteriza por los tonos reflectantes y atmosféricas. Sus temas principales son similares a las del género del black metal noruego: naturaleza, paisajes, montañas, bosques. Además hay rasgos particulares de su tierra natal: las tradiciones populares del Valle de Susa, para que las leyendas oscuras que giran en torno al monte Musine de la que se nombran.

“Arpitanian Lands”, el título del último álbum lanzado el 15 de Noviembre del 2016 que se refiere a la lengua Arpitana, o franco-provenzal, antiguamente hablado en los valles de la banda original.

29/04/2017. Sala Bikini, Barcelona.

Entrada anticipada: 22€ (+gastos de gestión) Taquilla: 25€