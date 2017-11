Kaipa “Children Of The Sounds”- Inside Out

Hay que remontarse unos cuantos años atrás para hablar del inicio de la banda sueca Kaipa. Más contritamente a 1973, que se dice pronto. Como os podéis imaginar, muchos han sido los discos, giras y músicos que han pasado por esta banda “Legendaria” de las tierras nórdicas. Kaipa tiene dos partes diferenciadas en su historia. La que va de 1973 a 1982, año en el que el grupo se separa y producto de ello, Roine Salt fundó el grupo de progressive The Flower Kings años después. En el año 2000, dieciocho años más tarde, Kaipa se vuelve a juntar con nuevos músicos a excepción de sus dos líderes Hans Lundin, cabeza pensante, pianista y cantante del grupo y en mencionado guitarrista Salt, pero que solo se mantendría en la formación cinco años hasta el 2005.

En la formación actual, para crear su decimotercer disco, este Children Of the Sounds la banda cuenta con músicos de la talla de Aleena Gibson cantante y compositora para muchos músicos como por ejemplo Chenoa (ahí va un dato curioso), o el guitarrista Per Nilsson famoso por su trabajo en Scar Symmetry y que ha hecho funciones de sustitución para Meshuggah (para que veáis el amplio registro de palos que hay).

Y después de este tochaco de historia que os he hecho leer… hablaremos un poco de Children Of the Sounds. Disco perfecto para los amantes del rock progresivo y el folk. Si adoras las canciones largas y las tardes de lluvia escuchando el Ommadown de Mike Oldfield, estas de suerte porque este álbum tan solo contiene cinco canciones pero que cuatro de ellas pasan de los diez minutos de duración. Como suele pasar en estos casos, Lundin es un músico que vive en su pueblo sueco poco habitado y rodeado de naturaleza del que saca su inspiración para crear su música y que remata con la energía positiva para crear unas canciones tan alegres. O eso es lo que le he oído comentar en alguna entrevista. Cosas de los artistas, lo que si te puedo decir es que una vez empieza a sonar el tema Children of Sounds que abre el trabajo y comienza a cantar la hipnótica voz de Aleena a lo largo de los once minutos y pico que dura, y por la cantidad de pasajes que van moviéndose, ya sean más suaves o más emotivos, tengo que decir que el aire que respiras es más puro. Y es que el nivel de los músicos de este disco, es increíble y sino escúchate el pasaje, puro progressive del minuto 8:10 y atrévete a negármelo.

El grueso fuerte del álbum está en la segunda canción On The Edge Of New Horizons y sus diecisiete minutazos. Mira que la producción es moderna y los músicazos son bastante actuales, pero el disco suena retro, tiene ese aroma viejuno (en el buen sentido) que te hace transportarte a la época álgida del rock progresivo en la época de los maravillosos setenta. No voy a mentar la cantidad de joyitas y sorpresas que hay en los temas, lo que si voy a decir que el nivel de voz de Hans Lundin es buenísimo. Y si lo que quería transmitir era felicidad y buen rollo porque hoy hace un buen día, hace sol y es verano. Lo consigue.

Personalmente a mi no es un disco que me haya cansado, incluso son varias las escuchas que le he dado para hacer la reseña. Entiendo que a los que no estéis tan acostumbrados a este tipo de trabajos, se os pueda hacer un poco pesado. Pero sin duda conseguiréis disfrutar de la cantidad de solos de alto nivel de guitarra que hay o la cantidad de variaciones y cambios de tempos y registros que hay, como el del 6:55 de la canción Like s Serpentine. Bien podría ser la música que sonase en La Comarca del Señor de los Anillos.

Solo decir que un gran trabajo este que me ha tocado reseñar hoy. Fresco y reconciliador con esta música y esta manera de hacerla que ya parece olvidada, pero que demuestra que aun está viva y puede dar pequeñas pinceladas. Es una lástima que por desgracia ya son los últimos alientos. Porque de verdad, si alguna vez tenéis tiempo y os apetece, os recomiendo que leáis y veáis algún documental de como se producía la música en aquella ya lejana década. Donde todo estaba permitido, y todo el mundo tenía la oportunidad de mostrar su arte. Solo hay que ver la cantidad de discos icónicos se hicieron. Una lástima que ya no sea así. Hoy Kaipa nos saca una sonrisa

Tracklist:

1. Children of the Sounds (11:31)

2. On The Edge of New Horizons (17:10)

3. Like A Serpentine (12:52)

4. The Shadowy Sunlight (6:57)

5. What’s Behind The Fields (9:31)

Músicos:

Hans Lundin: Teclados y Voz

Per Nilsson: Guitarra eléctrica y acústica

Morgan Ågren: Batería

Jonas Reingold: Bajo

Patrik Lundström: Voz

Aleena Gibson: Voz

