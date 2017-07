XII Brujas festival – Supera una década de conciertos y vuelve a la carga con su duodécima edición.

Brujas Festival supera una década de conciertos y vuelve a la carga con su duodécima edición.

El cartel lo encabeza Soziedad Alkoholika, consagrado grupo de trash metal español. Minority Of One, con su skate-punk, nos hará seguir la tradición de terminar el festival con jarana, baile y saltos sin parar. We Ride hará las delicias del público más duro desplegando hardcore a raudales. Los aficionados al stoner tienen una cita con los potentes riffs y el contundente sonido de Hell’s Fire. A todo este elenco se suman dos formaciones locales: Zeniza, grupo emergente de rock que, de la mano del estudio Popsonic, cuentan con seis temazos bajo el brazo en su primer disco “Hombres Afortunados”, y SutilKarmico, que nos presentará su nuevo LP, “Los Últimos Ficheros”. Toda una explosión de letras agudas y personalidad. Todo esto por tan sólo 12 € o 15 € en taquilla y los mejores precios en la barra.

Podéis consultar nuestros puntos de venta o adquirir vuestra entrada online aquí:

http://www.brujasfestival.com/entradas

Más información en www.brujasfestival.com

