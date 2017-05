XII Barcia Metalfest 4 y 5 agosto

Llega una nueva edición del Barcia Metalfest, el festival que se celebra en la localidad jienense de Torreperogil que cumple 12 años volverá a contar con una gran banda internacional como ya hizo el año pasado. Un cartel que no dejará indiferente a nadie y que llenara el Auditorio torres oscuras y el Pinar de la mejorana cargado de buenas bandas de estilos diferentes.

El cartel lo encabezará la banda germana de power metal Fredoom call que pasará por el festival en uno de los pocos conciertos de su última gira en la península. Así lo hará también José Andrea y Uroboros la banda liderada por el ex vocalista de Mago de Oz junto a otros miembros de mago es difícil de ver en nuestro país lo que crea otro aliciente más. Wicked Inc y Tequila Sunrise son las dos bandas que se unirán a las ya citadas para cerrar la noche del sábado, dos bandas con conocidos miembros entre sus filas que prometen y mucho. Uncover y Reino de Hades estarán demostrando porque se incluyen en el cartel y lo harán el sábado a medio dia. Y como pistoletazo el viernes concurso de bandas con Next Step y Dr.x disputando se un puesto en el cartel del Skulls of Metal, cerrará la noche Sin Propina, liderados por aris ex-Transfer.

Todo esto además de acampada gratuita y actividades que la organización irá anunciando para hacer pasar un gran fin de semana.

Info:

http://www.barciametal.com/

https://www.facebook.com/events/1882849975327410/

