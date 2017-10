WITCHERY – Estrenan un nuevo single y vídeo para la canción “Of Blackened Wing” sacada de su nuevo álbum ‘I Am Legion’

La apisonadora sueca de black thrash metal WITCHERY están estrenando un segundo single con vídeo para su tema “Of Blackened Wing”, sacado de su nuevo larga duración ‘I Am Legion’, que tiene programada su fecha de salida para el 10 de noviembre de 2017 a través de Century Media Records.

Puedes ver el vídeo de “Of Blackened Wing” realizado por Martin Hultgren / Gryt Film al final de la nota.

El guitarrista de WITCHERY, Jensen, ha realizado el siguiente comentario sobre “Of Blackened Wing”: “’Of Blackened Wing’ es una canción que combina perfectamente los nuevos y viejos sonidos de WITCHERY. Mezcla el toque crudo del thrash de la vieja escuela con la agresividad del nuevo. Es una de mis canciones favoritas en ‘I Am Legion’ y definitivamente estará en el set list de nuestros próximos conciertos.”

El primer single del álbum “True North” y su vídeo fue producido por Niklas Sundin / Cabin fever media y lo puedes ver aquí: https://youtu.be/It1qQVwH6xk

También puedes ver un pequeño trailer de ‘I Am Legion’ aquí: https://youtu.be/xrc4VdkUQ4c

Al igual que en el álbum anterior ‘In His Infernal Majesty’s Service’, ‘I Am Legion’ ha sido creado por la siguiente formación de WITCHERY: Angus Norder (cantante), Jensen (guitarrista), Rickard Rimfält (guitarrista solista), Sharlee D’Angelo (bajo) y Chris Barkensjö (batería). El álbum ha sido producido y mezclado por Daniel Bergstrand en Dugout Studios (Behemoth, In Flames, Meshuggah) y viene con un increíble y poderoso trabajo artístico realizado por Andreas Diaz Pettersson.

Puedes ver el listado completo de canciones de ‘I Am Legion’ aquí:

WITCHERY – “I Am Legion”

Listado de canciones:

1. Legion

2. True North

3. Welcome, Night

4. Of Blackened Wing

5. Dry Bones

6. Amun-Ra

7. Seraphic Terror

8. A Faustian Deal

9. An Unexpected Guest

10. Great Northern Plague

11. The Alchemist

El álbum estará disponible en CD digipak con dos temas extras: “Ragnarök” y “Apex Ghoul”. ‘I Am Legion’ también estará en formato vinilo negro de 180 gr y en descarga digital en todas las plataformas.

Además de unirse como teloneros a las fechas de la gira por Suecia de The Haunted, WITCHERY también ha añadido varias fechas extra en festivales tales como Close-Up cruise y el archiconocido 70,000 Tons Of metal cruise. Puedes ver un listado de sus próximos conciertos a continuación:

WITCHERY en directo

26.-27.10.2017 Close Up Båten (Suecia) – Cruise ship festival / https://www.tallinksilja.se/close-up21

25.11.2017 Bogotá (Colombia) – Festival del Diablo III / http://www.festivaldeldiablo.com

01-05.02.2018 70,000 Tons Of Metal (USA) Cruise ship festival / http://70000tons.com

02.-04.03.2018 Tilburg (Países Bajos) – Netherlands Death Fest / http://www.deathfests.com/event/ndf-2018

Más fechas serán anunciadas pronto…

Puedes escuchar dos de las obras maestras del último disco de WITCHERY, ‘In His Infernal Majesty’s Service’ aquí:

“Oath Breaker”: https://www.youtube.com/watch?v=DMBynqpUzdE

“Nosferatu”: https://youtu.be/ZyyZlSw0yNs

Aún puedes hacerte con una copia del álbum haciendo click en el siguiente link: https://www.fnac.es/SearchResult/ResultList.aspx?SCat=0%211&Search=witchery++in+his+infernal&sft=1&sa=0

Discografía de WITCHERY:

Restless & Dead – 1998

Witchburner / EP – 1999

Dead, Hot And Ready – 1999

Symphony For The Devil – 2001

Don’t Fear The Reaper – 2006

Witchkrieg – 2010

In His Infernal Majesty’s Service – 2016

I Am Legion – 2017

WITCHERY online

www.facebook.com/officialwitchery

