WINTERSUN – Editará “The Forest Seasons” este 21 de Julio!

La espera parecía ser interminable, pero ahora los finlandeses WINTERSUN pueden finalmente dar el visto bueno: Su tan esperado tercer álbum de estudio “The Forest Seasons”, será lanzado el 21 de julio a través de Nuclear Blast. Además, el álbum en vivo “Wintersun live @ Tuska Festival 2013” será lanzado en vinilo.

»The Forest Seasons« – Tracklisting & Formats:

2CD-DIGIBOOK:

CD1 – Regular Album

01. Awaken From The Dark Slumber (Spring)

02. The Forest That Weeps (Summer)

03. Eternal Darkness (Autumn)

04. Loneliness (Winter)

Bonus

05. Loneliness (Winter) [Acoustic Version]

CD2 – Instrumental

01. Awaken From The Dark Slumber (Spring)

02. The Forest That Weeps (Summer)

03. Eternal Darkness (Autumn)

04. Loneliness (Winter)

05. Loneliness (Winter) [Acoustic Instrumental Version]

CD:

01. Awaken From The Dark Slumber (Spring)

02. The Forest That Weeps (Summer)

03. Eternal Darkness (Autumn)

04. Loneliness (Winter)

2LP:

Side A

01. Awaken From The Dark Slumber (Spring)

Side B

01. The Forest That Weeps (Summer)

Side C

01. Eternal Darkness (Autumn)

Side D

01. Loneliness (Winter)

BOX SET:

– 2CD-DIGIBOOK

– 2LP PIC (Album)

– CD in sleeve (»Wintersun live @ Tuska Festival 2013«)

NB MAILORDER BOX:

– 2CD-DIGIBOOK

– 2LP PIC (Album)

– CD in sleeve (»Wintersun live @ Tuska Festival 2013«)

– 2LP (NB Anniversary Green) in gatefold (»Wintersun live @ Tuska Festival 2013«)

»Wintersun live @ Tuska Festival 2013« – Tracklisting & Formats:

CD:

01. When Time Fades Away

02. Sons Of Winter And Stars

03. Land Of Snow And Sorrow

04. Winter Madness

05. Beautiful Death

06. Time

07. Starchild

2LP IN GATEFOLD:

Side A

01. When Time Fades Away

02. Sons Of Winter And Stars

Side B

01. Land Of Snow And Sorrow

02. Winter Madness

Side C

01. Beautiful Death

02. Time

Side D

01. Starchild

