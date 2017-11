WHILE SHE SLEEPS nos visitan en enero con tres paradas. Tras un excitante primer paso por el festival en 2016 y una gira que los llevó por España ese otoño agotando entradas en sus conciertos, ¡nuestros amigos de While She Sleeps regresan!

Nos han avisado de que querían sentir de nuevo el calor del público español, vosotros también nos los pedís a diario, así que aquí os traemos una nueva gira Route Resurrection. Nos visitarán en enero del año que viene, en tres ciudades donde presentarán su último trabajo “You Are We”, cargado de éxitos como “Silence Speaks”, “Hurricane” o la homónima, y donde tocarán sus grandes éxitos “Four Walls”, “Seven Hills” y muchos más. Éstas son las fechas:

13 de enero, Bilbao, Santana 27

17 de enero, Madrid, Barceló

18 de enero, Barcelona, Razzmatazz 2

Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes 27 de octubre a las 11 de la mañana en esta web. ¡A por ellas!

