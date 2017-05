WE ALL FALL presentación en directo de NUEVO EP

Concierto presentación del “nuevo EP” de la banda madrileña de thrash WE ALL FALL titulado “Buried in denial“..El concierto además, servirá de despedida del bajista de la banda Natxo…, y lo harán acompañados de otras 2 grandes bandas como son TIME SIMMETRY y SOUTHGATE

EVENTO OFICIAL:

www.facebook.com/events/1542726265738885

-Viernes 9 de Junio, en Sala NAZCA de MADRID

En Calle Orense 24

<M> Santiago Bernabéu

Apertura puertas 19:30

—————-

WE ALL FALL

www.facebook.com/weallfallmusic

Brutal banda de thrash Groove con 11 años de historia ya. Con 2 discos de estudio en la calle y un disco en directo.

Han tocado en Festivales como el LUARCA METAL Fest, RISE OF DARKNESS Fest, LECHUROCK Fest,..y han compartido escenario con bandas como ONSLAUGHT, TANKARD, KAMELOT, ANGELUS APATRIDA, VITA IMANA, HAMLET y muchas más

+

TIME SYMMETRY

www.facebook.com/timesymmetry

+

SOUTHGATE

www.facebook.com/southgatebandspain

ENTRADAS:

Anticipada 10€ /Taquilla 13€

Kurgan Club (Malasaña, Madrid)

Telón de Acero (Quintana/Pueblo Nuevo, Madrid)

Por internet en:

www.metaltrip.com/entradas-we-all-fall-madrid

