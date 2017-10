WATAIN – Estreno del single y videoclip de “Nuclear Alchemy” y arranca la pre-venta del nuevo disco ‘Trident Wold Eclipse’.

– Watain “Furor Diabolicus”

The time is now!

Did you think it would wait forever?

No time for when and how

“Wild and fierce, the storm is coming

El nuevo disco de WATAIN ‘TRIDENT WOLF ECLIPSE’ se estrenará el 5 de enero de 2018 y ya puedes conseguir tu copia en la pre venta que está disponible desde hoy: https://www.lacasadeldisco.es/artista-watain/ . El álbum saldrá en formato LP, CD Standard, edición limitada CD Digipak, en formato digital y en una edición deluxe limitada a 3000 copias. Puedes hacer click en los links mostrados a continuación para tener información más detallada de los diferentes formatos y contenido. El álbum está también disponible en diferentes colores para el formato LP que se distribuirán en diferentes tiendas.

“Después de 20 años creando nuestro propio camino a través y fuera del mundo, ‘Trident Wolf Eclipse’ se siente como un punto digno de llegada . Uno de poder y fuerza, que arroja nueva luz sobre todo lo que ha sido, los que perecieron en el camino, la lucha que altera la vida y el triunfante éxtasis de Watain. ‘Trident Wolf Eclipse’ sin embargo, no es sobre el pasadp, ni sobre el futuro, es sobre el aquí y ahora, y nosotros sinceramente miramos hacia delante para enseñarte todo lo que esto implica. A todos los que están impacientes tanto como nosotros de que llegue ese día, gracias por vuestros interminable apoyo y nos veremos pronto.”

– Watain, 31 de octubre, el año de nuestro Señor 2017

El single “Nuclear Alchemy” (estrenado en un 7” y en digital) está disponible desde hoy. Puedes hacerte con tu copia en CM Distro o a través de la página de merchandising de Watain, Wolf Wear. Este single está limitado a 2000 copias.

“TRIDENT WOLF ECLIPSE” listado de temas:

Nuclear Alchemy (3:10) Sacred Damnation (4:41) Teufelsreich (4:26) Furor Diabolicus (4:43) A Throne Below (4:09) Ultra (Pandemoniac) (4:01) Towards The Sanctuary (4:54) The Fire Of Power (4:42)

WATAIN, formación:

E. Danielsson – Curse and Doom

P. Forsberg – Darkness

H. Jonsson – Chains

con Set Teitan y A. Lillo

WATAIN, presentación del nuevo álbum:

05.01. Stockholm (SE) – AGOTADO

10.01. Berlin (DE)

11.01. London (GB)

12.01. Tilburg (NL)

13.01. Paris (FR)

WATAIN online

www.templeofwatain.com/

www.facebook.com/watainofficial/

www.wolfwear.net

Comentarios

Comentarios