VUUR (Anneke van Giersbergen) lanza un concurso para fans; y anuncia fechas en directo

La nueva banda de Anneke van Giersbergen, VUUR, están muy contentos de anunciar el estreno de su álbum de debut ‘In This Moment We Are Free – Cities’ que verá la luz el 20 de octubre de 2017 a través de InsideOutMusic. Cada canción tiene el nombre de una ciudad que de alguna forma ha impresionado a Anneke mientras giraba por el mundo, y para celebrar el estreno del disco, la banda ha anunciado un sorteo para los fans donde puedan ir adivinando cada una de la localizaciones del álbum y, ganar merchandise exlusivo y raro de la banda. Entra en http://vuur.insideoutmusic.com para participar.

Anneke comenta:

“A menudo tengo un sentimiento muy fuerte por una ciudad donde toco. Puede ser cualquier cosa, a veces visualizo una ciudad como un hombre o un personaje, o a veces algo pasa en esa ciudad y quiero escribir sobre ello. Todas las 11 canciones del disco son un tributo a una ciudad concreta y con este concurso queremos darle a los fans la oportunidad de adivinar las ciudades que aparecerán en el disco para ganar artículos de la banda exclusivos.”

La banda también acaba de anunciar que estará girando junto con Scar Symmetry haciendo una pequeña gira en diciembre.

Anneke ha dicho: “Estamos muy emocionados de presentar el álbum de debut en directo y estar en la carretera en el mes de diciembre. Scar Symmetry y VUUR estaremos tocando un extenso set list cada noche. El set list de VUUR consiste en casi todo el material nuevo, pero la audiencia también podrá escuchar algunos de los temas previos y de otras colaboraciones”.

Dec 07, 2017 Le Trabendo Paris (FRA)

Dec 08, 2017 Biebob Vosselaar (BE)

Dec 09, 2017 The Dome London (UK)

Dec 10, 2017 TivoliVredenburg Utrecht (NL)

VUUR acaba de estrenar recientemente “Days Go By – London”, el primer tema sacado de su álbum de debut que saldrá a finales de este año.

Puedes escuchar la canción aquí:

VUUR han empezado a tocar en directo este verano, y también han confirmado que serán la banda telonera principal de EPICA a finales de 2017. Puedes ver el listado de fechas confirmadas a continuación:

14th July – Masters of Rock, Vizovice – Czech Republic

15th July – Dynamo Metal Fest, Eindhoven – the Netherlands

VUUR como teloneros de EPICA

9th November – Klub Studio, Krakow – Poland

10th November – Masters of Rock Café, Zlín – Czech Republic

12th November – Kesselhaus, Berlin – Germany

13th November – Markthalle, Hamburg – Germany

14th November – Essigfabrik, Cologne – Germany

15th November – La BAM, Metz – France

17th November – Stereolux, Nantes – France

18th November – Krakatoa, Bordeaux – France

20th November – La Riviera, Madrid – Spain

24th November – Razzmatazz, Barcelona – Spain

25th November – Le Moulin, Marseille – France

26th November – Le Transbordeur, Lyon – France

29th November – Backstage Werk, Munich – Germany

1st December – Estragon, Bologna – Italy

2nd December – Z7, Pratteln – Switzerland

3rd December – L’Aéronef, Lille – France

VUUR son:

Anneke van Giersbergen (ex-The Gathering) – cantante

Ed Warby (Hail of Bullets, Ayreon, ex-Gorefest) – batería

Jord Otto – guitarra (My Propane, ex-ReVamp)

Ferry Duijsens – guitarra

Johan van Stratum (Stream of Passion) – bajo

