VUUR (Anneke van Giersbergen) estrenan un nuevo tema “Freedom – Rio”

La nueva banda de Anneke van Giersbergen, VUUR están ya listos para enseñar a todo el mundo su álbum de debut, ‘In This Moment We Are Free – Cities’ que saldrá a la venta el 20 de octubre de 2017. Por ello, han querido dar a los fans un pequeño aperitivo y han estrenado una nueva canción ‘Freedom – Rio’, una canción que Anneke compuso junto con Mark Holcomb de Periphery y el productor de VUUR Joost van den Broek.

Anneke comenta: “Muchas ciudades tienen un fondo histórico rico con más o menos fortunas durante su existencia.

Puedes sentir aún el impacto de las guerras, conflictos, y desastres naturales y el día a día puede ser extremadamente difícil en una ciudad.

Muchas de las canciones en el álbum sin embargo enfatizan la belleza de la vida urbana y el sentido de libertad que viene cuando viajas por el mundo y visitas todos esos lugares hermosos.”

‘Freedom – Rio’ está ahora disponible en streaming y en preventa digital a través de iTunes y Amazon (por la compra del disco en preventa se obtiene acceso directo a la descarga de esta canción), al igual que los singles estrenados anteriormente ‘Days Go By – London’ y ‘My Champion – Berlin’. El álbum estará disponible en edición especial CD digipak, 2LP gatefold + CD (incluye un grabado en la cara D) y en descarga digital.

Puedes ver el vídeo de ‘My Champion – Berlin’ aquí: https://youtu.be/gAwDw5zXtLI

Puedes escuchar el tema ‘Days Go By – London’ aquí:https://youtu.be/Y3rT-X_zgOg

El larga duración de VUUR ha sido producido por Joost van den Broek, quien también ha estado envuelto en el proceso de composición. Otros colaboradores en la composición del disco han sido Mark Holcomb (Periphery), Esa Holopainen (Amorphis), Daniel Cardoso (Anathema), y los guitarristas de VUUR.

Listado de canciones en ‘In This Moment We Are Free – Cities’:

My Champion – Berlin Time – Rotterdam The Martyr And The Saint – Beirut The Fire – San Francisco Freedom – Rio Days Go By – London Sail Away – Santiago Valley Of Diamonds – Mexico City Your Glorious Light Will Shine – Helsinki Save Me – Istanbul Reunite! – Paris

VUUR empezaron a dar conciertos este verano, y también confirmaron la gira como teloneros principales de EPICA a finales de este 2017. Puedes encontrar la lista completa de conciertos a continuación:

VUUR como teloneros de EPICA

9th November – Klub Studio, Krakow – Poland

10th November – Masters of Rock Café, Zlín – Czech Republic

12th November – Kesselhaus, Berlin – Germany

13th November – Markthalle, Hamburg – Germany

14th November – Essigfabrik, Cologne – Germany

15th November – La BAM, Metz – France

17th November – Stereolux, Nantes – France

18th November – Krakatoa, Bordeaux – France

20th November – La Riviera, Madrid – Spain

21st November – MEO Arena, Lisbon – Portugal

22nd November – Hard Club, Porto – Portugal

24th November – Razzmatazz, Barcelona – Spain

25th November – Le Moulin, Marseille – France

26th November – Le Transbordeur, Lyon – France

29th November – Backstage Werk, Munich – Germany

1st December – Estragon, Bologna – Italy

2nd December – Z7, Pratteln – Switzerland

3rd December – L’Aéronef, Lille – France

VUUR son:

Anneke van Giersbergen (ex-The Gathering) – cantante

Ed Warby (Hail of Bullets, Ayreon, ex-Gorefest) – batería

Jord Otto(My Propane, ex-ReVamp) – guitarrista

Ferry Duijsens – guitarrista

Johan van Stratum (Stream of Passion) – bajo

