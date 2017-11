¡Villanueva sigue con su gira de conciertos y presenta su nuevo single y video!

“Esto aun puede ir a mejor” reza el estribillo del nuevo single de Villanueva. Y es que, a veces, los astros se alinean para que una canción vea la luz y se presente a nosotros en el momento justo. Para el mismo Villanueva muchas cosas han ido a mejor en los últimos meses. Desde unos gritos de “escenario principal”, en el Festival Sonorama Ribera, que aun retumban en las calles de Aranda de Duero, o un concierto repleto de seguidores cantando cada letra de cada canción en el festival Granada Sound, pasando por un llenazo en la mítica Sala El Sol de Madrid el pasado mayo, hasta que personajes como la escritora Isabel Coixet reconozca a Villanueva como uno de sus artistas favoritos, o que Sean Frutos (Second) se haya sumado a la causa, apoyando con su nueva oficina, “Música Lunar”, con la que el artista ha empezado a trabajar hace unas semanas.

“El día del equilibrista” se llama la canción que ahora se presenta, y es que hay que hacer verdaderos ejercicios de equilibrismo a día de hoy en este sobreinformado mundo para que alguien se detenga en tu arte. Villanueva lo está consiguiendo a base del boca a oreja. Si escuchas una de sus canciones sientes la necesidad de compartirla, no hay vuelta atrás. Y en este punto, el músico ha decidido homenajear a las personas, en un claro “People have the power”, con el videoclip de este single. Esos héroes de “a pie”, que son el motor de todo, el altavoz, los verdaderos protagonistas.Estos últimos días se han ido colgando vídeos por las redes sociales de personas lanzando este mensaje esperanzador, “Esto aun puede ir a mejor”, y algunas de estas imágenes estarán incluidas en el clip oficial, que ha sido dirigido por Lara Capeáns, quien ha entendido perfectamente el mensaje social, cultural y visual que Villanueva quería transmitir.

Villanueva estará presentando su disco “ZOO para DOS” en una innumerable cantidad conciertos en este final de año, al igual que el 2018 se presenta cargado de conciertos y festivales, porque este proyecto no se concibe sin el contacto con el público, con la gente. Un directo potente, sugerente y arriesgado, que no deberías perderte si pasa cerca de tu ciudad, o incluso si no pasa 🙂

17/11 Vigo- Sala La casa de arriba 2/12 Valencia- Sala Jerusalem con Varry Brava y Hinds 14/12 Madrid- Ciclo Budweiser, sala Copérnico, concierto compartido con Kuve 28/12 Pontevedra- Sala Karma. + Fechas próximamente

Puedes ver su último video a continuación:

https://youtu.be/SvJF79fOFKQ

