UGLY KID JOE este domingo en Barcelona… ¿Preparados?

¡UGLY KID JOE con ganas de poner Barcelona patas arriba!

Ya ha llovido desde la última vez que UGLY KID JOE pisaron la ciudad condal (estuvieron con Bon Jovi y Van Halen en el 95) y hay muchas ganas de que vuelvan a hacerlo.

Formados en 1987 en Isla Vista, California, la banda liderada por Whitfield Crane sorprendió a todo el mundo con una propuesta musical muy canalla. Mientras que otras bandas coetáneas se decantaban por lanzar mensajes dramáticos, UGLY KID JOE hicieron de la diversión y el gamberrismo su bandera.

El éxito les llegó de la mano del temazo “Everything About You”, incluido en la celebre película “El Mundo de Wayne”. Éste les catapultó a lo más alto e hicieron giras con artistas como Ozzy Osbourne o Motörhead, con los que colaboraron en el tema “Born To Raise Hell”, fraguando una amistad entre ambas bandasque siempre ha ido más allá del puro respeto profesional (Phil Campbell colabora con ellos en el tema “Under the Bottom”).

Esa euforia la mantuvieron con “Menace to Sobriety”, discazo que no obtuvo sin embargo el éxito que merecía. Pese a atesorar una calidad extraordinaria, no fue capaz de mantener a la banda en el top al estar el mercado más pendiente de un nuevo movimiento que estaba fraguándose: el new metal.Ugly Kid Joe eran excesivamente divertidos para un público que en esos momento demandaba otro tipo de música menos golfa.

Tras una retirada que se prolongó unos cuantos años, la banda volvía en 2010 para demostrar un par de cosas; la primera que por ellos no habían pasado los años y, la segunda, que siguen teniendo talento como para hacer grandes himnos. Basta escuchar “I’m Alright'” o “Devil’s Paradise” para salir de dudas.

Un concierto que no te puedes perder. Para saber cómo se las gastan ahora sólo tienes que hacer click aquí.

UGLY KID JOE

+ NEON DELTA

16 de Julio – Barcelona – Sala Bóveda

Entradas ya a la venta en FNAC, Carrefour, Halcón viajes y ticketmaster.es

