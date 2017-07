U2: The Joshua Tree Tour reúne a 55.000 fans en el único concierto de la gira en nuestro país.

El Estadi Olímpic de Barcelona se ha llenado de luz para acoger la única actuación que U2 ofrecerá en España dentro de su gira U2: THE JOSHUA TREE TOUR 2017.



55.000 fans han acudido al Estadi para disfrutar de un espectáculo único, a la altura de lo que la banda nos tiene acostumbrados. Un majestuoso escenario vestido por una enorme pantalla de leds ha acogido la actuación de U2 que ha hecho un recorrido a través de los icónicos temas que componen The Joshua Tree, un álbum que merece una auténtica conmemoración en el 30 aniversario de su lanzamiento.

U2: THE JOSHUA TREE TOUR 2017 es un homenaje al legendario álbum de la banda The Joshua Tree, que vio la luz en 1987. Un disco que refleja la pasión del grupo por los paisajes americanos, sus mitos, su gente y su literatura, así como la idea de que dos naciones pueden estar presentes en un mismo país, como sucede en EE.UU con Reino Unido e Irlanda y viceversa

El fotógrafo y director de cine holandés Anton Corbijn, que colabora con el grupo desde hace décadas y cuya icónica fotografía estuvo ya presente en el disco original, vuelve a la carga una vez más. Para ello, Corbijn se ha trasladado hasta Death Valley y Zabriskie Point, entre otras localizaciones. Estas cautivadoras y emocionantes imágenes que ha tomado se muestran en una gran pantalla (61x14metros) de alta resolución (8k) que está colocada detrás del grupo durante su actuación en directo.

En U2: THE JOSHUA TREE TOUR 2017, que disfrutarán un total de 2,4 millones de fans en 51 actuaciones alrededor de Europa y América, U2 interpreta todas las canciones del álbum The Joshua Tree, además de una selección de éxitos de su extenso repertorio.

Un largometraje a cargo del artista francés J.R acompaña el tema Miss Syria, antes conocida como Miss Sarajevo. Esta canción formó parte del álbum Original Soundtracks 1, lanzado bajo el seudónimo de Passengers. El filme ha sido rodado en el campo de refugiados Zaatari en Jordania, que proporciona hogar a un total de 80.000 sirios que se han visto en la obligación de abandonar su país.

Además, en apoyo a la campaña Poverty In Sexist de la organización ONE, durante Ultra Violet (Light My Way), – perteneciente al álbum Achtung Baby – se proyecta una sucesión de imágenes protagonizadas por mujeres pioneras en el mundo.



INFORMACIÓN ADICIONAL:

– El director creativo del tour es Willie Williams, que ha diseñado todo los shows de las giras de U2 desde 1983.

– El escenario toma por completo el estadio. Mide 61×12 metros, prácticamente las medidas del recinto.

– En la escenografía destaca una gran pantalla de vídeo LED de máxima resolución (casi 8k), la más grande que se ha usado nunca en una gira.

– La pantalla está compuesta de 1.040 paneles de vídeo individuales.

– Hecha a medida y con unas dimensiones de 61×14 metros, esta pantalla ha sido diseñada de tal forma que parece una cartulina dorada, en la que se refleja la silueta de un Joshua Tree en plateado. El árbol crece por la pantalla concentrando así toda la atención visual.

– Para evitar que ningún elemento interfiera en la completa visibilidad de la pantalla, se ha construido una estructura de vigas que facilita la suspensión sobre la misma, de la iluminación y del PA (sistema de refuerzo de sonido).

– El escenario secundario se extiende entre el público desde el principal reflejando la sombra perfecta del árbol.

– El diseño del escenario es obra de Stufish Entertainment Architects, que llevan trabajando con U2desde 1992.

