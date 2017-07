TUSKA 2017 – Resumen de la jornada del Domingo

El TUSKA 20 aniversario, ha terminado, y con ello nos llevamos una serie imborrable de buenos recuerdos, contactos, amistades, vivencias y sobre todo la sensación de haber disfrutado al máximo de haber exprimido hasta no poder más estos 3 días en el festival y de todo aquello que le rodea. Sobre todo porque hemos sido testigos de un festival diferente y más cercano, más íntimo a lo que el contacto con las bandas se refiere.

Porque digo e insisto tanto en ello, sencillo, debido a que hemos visto a todas las bandas, trabajado a gusto, descansado, comido bien, y de paso extender la vivencia con entrevistas, turismo, lo que a crecenta la ocasión.

Tuska me ha sorprendido positivamente, ya que es pequeño, no se satura, pero tienes las mismas bandas punteras de festivales grandes o más “famosos”, no porque el Tuka no lo sea, basta con preguntar a cualquier persona de esta parte del mundo o cercana y todos te sabrán decir que es el festival Tuska.

De allí que hallamos vibrado con la buena voz de Battle Beast, una banda que esta creciendo bastante, gracias sobre todo a su gran último disco >Bringer Of Pain<, recordamos viejos tiempos con los clásicos de Dirkschneider, o lo que es lo mismo Accept, que fue sin duda un momento único en la tarde del domingo. Vibramos con Apocalyptica y su peculiar oferta de versiones de Metallica y que visto lo visto poseen muchos adeptos en esta parte del mundo, normal, ya que también jugaron en casa, como también lo hizo Sonata Arctica. Y cerramos con la fuerza de Mastodon.

Buen tiempo, buenas bandas y a las 22;30 ya estábamos en casa, sin duda toda una nueva experiencia.

Texto y Fotos: Paulo Lara M.

