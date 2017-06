TUSKA 2017 – Programa del escenario SOLMUSALI confirmado

– Tuska “Solmusali” Escenario – discusiones e interpretación acústica

– Tuska 20 aniversario en Suvilahti, Helsinki durante 30.6.-2.7.

El escenario Solmusali de Tuska ofrece una manera alternativa de pasar el tiempo en un festival de metal: discusión sobre temas cercanos al metal y una exposición acústica individual de Anneke Van Giersbergen. El hombre detrás de los eventos de discusión es Toni-Matti Karjalainen, quien organiza la Conferencia académica de Heavy Metal en Helsinki. Solmusali 2017 dice lo siguiente.

Vie 30.6. A las 17:00 – 17:45

SIGNIFICADO CRÍTICO Y RESPETUOSOS

Los temas éticos y la caridad han sido recientemente adoptados por muchos artistas y bandas de metal. ¿Por qué? ¿Son la critica y la moral lo nuevo en el Black Metal? Esto será contemplado por el académico británico y presidente de la Sociedad Internacional de Estudios de Música de Metal Niall Scott y el guitarrista de Stam1na Pekka Olkkonen. La discusión es moderada por el investigador metalúrgico Toni-Matti Karjalainen. El evento se llevará a cabo en inglés.

Vie 30.6. A las 18:30

ANNEKE VAN GIERSBERGEN – SOLO ACOUSTICO

La encantadora Anneke Van Giersbergen toca sola y acústica. Sólo con Invitación. Las entradas para el show han sido sorteadas a través de Inferno Magazine.

Sat 1.7. A las 15:30 – 16:15

BLACK AS HELL – La estética de la oscuridad en el metal moderno

El autor-autor Marko Hautala, el periodista / autor Viljami Puustinen y los músicos académicos Titus Hjelm y Kimi Kärki discuten la oscuridad. Moderado por Toni-Matti Karjalainen.

El evento se celebrará en finlandés.

Sat 1.7. A las 17:00 – 17:45

GAME ÖVER – La gran discusión de la música del juego

Metalheads que son compositores de música de juegos profesionales, Trollhorn (Finntroll) y Jakke Viitala (Crimfall) discuten la esencia de la música del juego. Moderado por Kari Hynninen de Suomen Musiikki.

El evento se celebrará en finlandés.

Dom 2.7. A las 14:30 – 15:15

CIRCULO DEL LIBRO

El periodista de rock Markus Laakso y el vocalista de Mokoma, Marko Annala, hablan de lo que es ser un autor. El evento se celebrará en finlandés.

Dom 2.7. A las 16:00 – 16:45

SWEAT AND ECSTACY – La alianza impía del metal y el deporte

La estrella de tenis Jarkko Nieminen, Henkka Seppälä de COB y Eero Sipilä de Battle Beast conversan con Toni-Matti Karjalainen sobre las similitudes y diferencias de las 2 culturas.

El evento se celebrará en finlandés.

