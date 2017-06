TUSKA 2017 – APPS ya disponibles!/Intercambio de entradas por pulseras

Tuska’s 20th Anniversary at Suvilahti 30.6.-2.7.2017

La versión actualizada de las aplicaciones de teléfono inteligente de Tuska ya están listas para su uso. Hay versiones para iOS y Android. Con la aplicación puede personalizar su propio calendario Tuska, familiarizarse con los artistas de Tuska y servicios del área del festival. Esta ayuda crucial sobre el festival fue diseñado de nuevo por Tieto.

Descargue su propio de los siguientes enlaces:

iOS

Android

Lamentablemente no hay ninguna aplicación para Windows Phone este año.

Sólo una semana y arranca el Tuska!

Intercambio de entradas por pulseras

El vigésimo aniversario de Tuska arranca la próxima semana en Suvilahti, Helsinki. Como antes, Tuska ofrece la posibilidad de intercambiar billetes de 3 ó 2 días para pulseras de antemano. El punto Pre-Exhchange se encuentra en Tuska-Kiska, frente a Tiketti Galleria en Urho Kekkosen katu 4-6, en el centro de Helsinki. Mientras que usted está recogiendo su pulsera, recuerde comprobar fuera la exposición de Ville Juurikkala ”HIM: Right Here In My Eyes” -exposición en Tiketti Galleria!

¡CONSEGUIR LA BANDA POR ADELANTADO!

Todos los boletos de 3 días y 2 días se intercambiarán por una pulsera que le permitirá salir y volver a entrar en la zona del festival durante los días festivos. El boleto se puede cambiar por una pulsera con antelación.

¡Nota! Los boletos de un solo día le permitirán ingresar al sitio del festival una vez al día solamente. Todos los boletos serán verificados electrónicamente en la puerta del festival o al recoger la pulsera.

El boleto debe ser cambiado por una pulsera personalmente. La pulsera se unirá a la muñeca del sujetador de billetes al recoger la pulsera. Las pulseras separadas no se entregarán.

El punto de intercambio previo está abierto durante los siguientes horarios:

Lun. 26.6. De 14 a 18

Mar. 27,6. De 12 a 18

Mie. 28,6. De 12 a 18

Jue. 29.6. De 12 a 19

Vie. 30.6. De 12 a 16

A partir de las 12.00 del viernes 30.6. Las pulseras se pueden intercambiar en las puertas del festival en Suvilahti.

Al entrar en el festival, habrá una línea separada para aquellos que han cambiado su pulsera con antelación.

Tenga en cuenta que la verificación de los billetes durante el pre-intercambio en Tuska-Kiska se hace con el equipo de Tiketti. Es decir, si compró su billete de 3 días de Ticketmaster o Lippu.fi, el boleto se puede cambiar al día siguiente, ya que todas las informaciones sobre los boletos se actualizarán a la base de datos de Tiketti todas las mañanas.

Tuska Sábado los boletos de un día están agotados y otras categorías de boletos también se están moviendo rápido, se ponen en movimiento si quieres entrar en el surco Tuska antes de que todos se han ido!

Comentarios

