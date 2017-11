TRIVIUM de gira en Bilbao, Barcelona y Madrid dentro del circuito Route Resurrection

Nuestros amigos de Trivium acaban de poner a la venta su último trabajo “The Sin and the Sentence”, y como no podría ser de otra manera, vuelven a España para presentarlo. En esta nueva gira Route Resurrection tendremos la oportunidad de verlos en compañía de dos bandas invitadas: Power Trip y Venom Prison. Serán tres fechas, ¡y estamos seguros de que volverá a ser un éxito!

Viernes, 6 de abril, Bilbao, Santana 27

Sábado, 7 de abril, Madrid, Barceló

Domingo, 8 de abril, Barcelona, Razzmatazz 2

Las primeras entradas saldrán en nuestra web en pre-venta el próximo miércoles 8 de noviembre a las 10:00 en forma de “VIP Experience”. Incluirán meet & greet con la banda, una copia firmada del nuevo álbum, un poster, un bolso de tela, una lámina VIP conmemorativa, y también acceso acceso prioritario al concierto y a la compra de merchandise. Para las entradas regulares, se pondrán a la venta sólo en nuestra web el viernes 11 a las 10:00. ¡Nos vemos allí!

