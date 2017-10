Thirty Seconds To Mars confirman conciertos en Madrid, Barcelona y Bilbao dentro de su European Tour 2018

La banda multiplatino Thirty Seconds To Mars ha anunciado que se embarcarán en una gran gira europea durante marzo, abril y mayo de 2018. Los tickets se podrán conseguir desde el próximo 13 de octubre en www.thirtysecondstomars.com a partir de las 09:00 am. Además estarán disponibles paquetes VIP para el tour en exclusiva en Adventures In Wonderland. Visita la webwww.adventuresinwonderland.com para más información.

Jared Leto, Shannon Leto y Tomo Milicevic son actualmente una de las bandas en directo más vibrantes del mundo, lo que queda reflejado sin duda en la actuación con la que volvieron a los escenarios have unos meses en los premios MTV VMA. La actuación es toda una muestra de que Thirty Seconds To Mars son capaces de hacer, incluyendo la innovadora tecnología de ultrarojos y con la colaboración especial de Travis Scott. ‘Walk On Water’ es la canción que interpretaron y es el primer single del que será el quinto álbum de la banda. Actualmente están nominados en la categoria de Best Alternative en los próximos premios MTV European Music Awards, que se celebrarán el próximo 12 de noviembre.

La banda ha vendido más de 15 millones de discos, ha ganado numerosos premios como MTV Awards,Billboard Music Awards e incluso ostentan el Premio Guinness a la gira más larga de la historia. El 4 de julio, la banda grabó un documental titulado ‘A Day In The Life Of America’, en la que se incluyen 90 historias de los 50 estados americanos (incluídos Washington DC y Puerto Rico) y donde se capta lo que es la vida americana por un día. El documental se estrenará en 2018, mismo año que la banda espera publicar su nuevo álbum de estudio.

Las entradas se podrán adquirir a partir del próximo 11 de Octubre en la preventa exclusiva delivenation.es a las 10:00 am. El viernes 13 de Octubre en los puntos de venta habituales:livenation.es, ticketmaster.es y red Ticketmaster (FNAC, Halcón Viajes y Carrefour) a partir de las 09:00 am.

Estas son las fechas de su European Tour 2018:

11 Mar Lanxess Arena, Cologne – DE

12 Mar St. Jakobshalle, Basel – CH

14 Mar AccorHotels Arena, Paris – FR

16 Mar PalaLottomatica, Rome – IT

17 Mar Unipol Arena, Bologna – IT

18 Mar Olympiahalle, Munich – DE

20 Mar Ziggo Dome, Amsterdam – NL

21 Mar Lotto Arena, Antwerp – BE

23 Mar Motorpoint Arena, Cardiff – UK

24 Mar Manchester Arena, Manchester – UK

25 Mar The SSE Hydro, Glasgow – UK

27 Mar The O2, London – UK

29 Mar Arena Birmingham, Birmingham – UK

10 Apr TBC, Lisbon – PT

12 Apr WiZink Center, Madrid – ES

13 Apr Sant Jordi Club, Barcelona – ES

14 Apr Bilbao Exhibition Centre, Bilbao – ES

17 Apr Stadhalle, Vienna – AT

18 Apr Atlas Arena, Lódz – PL

19 Apr Tipsport Arena, Prague – CZ

21 Apr Tap 1, Copenhagen – DK

22 Apr Annexet, Stockholm – SE

23 Apr Spektrum, Oslo – NO

25 Apr Ice Hall, Helsinki – FI

27 Apr SKK Arena, St Petersburg – RU

28 Apr Olimpiyskiy, Moscow – RU

30 Apr Sports Palace, Kiev – UA

02 May Barclaycard Arena, Hamburg – DE

03 May Mercedes-Benz Arena, Berlin – DE

