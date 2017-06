¡Thirteen Bled Promises lanzan el vídeo de su gira europea!

Bajo la bandera del The Tour Is Out There, en marzo de 2016 Thirteen Bled Promises recorrieron España, Francia, Bélgica, Alemania y Holanda para que los terrícolas europeos sintieran en sus carnes todo el pavor que puede provocar en directo su último discazo The Black Legend. Ahora la banda alienígena recoge todas estas vivencias en un videoresumen, mientras la canción ‘The Day After Roswell’ nos despedaza con su tremenda virulencia.

Los titanes intergalácticos se encuentran componiendo ahora mismo el que será su tercer álbum de estudio, un nuevo trabajo que acabará de colocarlos en otra dimensión musical. Mientras tanto, nada como un buen vídeo para recordar quién manda en este lado de la vía láctea. ¡Simplemente son de otro planeta!

Web oficial: www.thirteenbledpromises.com

Facebook: www.facebook.com/thirteenbp

Twitter: https://twitter.com/ThirteenBP

Instagram: www.instagram.com/thirteenbledpromises

Bandcamp: https://thirteenbledpromises.bandcamp.com

Bigcartel: http://thirteenbledpromises.bigcartel.com

Comentarios

Comentarios