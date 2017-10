THE THIRD GRADE: Detalles de su nuevo trabajo

Los progresivos The Third Grade desvelan detalles de su nuevo trabajo “Of Fire And Ashes Pt.1”, el cual verá la luz el próximo 24 de Noviembre en todo el mundo.

Artwork diseñado por Joe A. Arca (http://joearca.wixsite.com/arcadesign). El trabajo consiste en un EP de tres temas y treinta minutos de duración.

En palabras de la banda:

“Of Fire and Ashes” simboliza toda una evolución en el sonido de la banda . Es más complejo, expresivo y épico. Se trata de nuestro mejor trabajo hasta la fecha”

Tracklist:

1. Ice

2. Changes

3. Ive (Radio Edit)

“Of Fire And Ashes” ha sido grabado ent Soundluxe, producido y mezclado por Jose Masiá y Berny Vidal. Masterizado por Mika Jussila en Finnvox.

Comentarios

Comentarios