The Tangent estrenan una nueva canción ‘Slow Rust’ – sacada de su nuevo álbum ‘The Slow Rust of Forgotten Machinery’

The Tangent, la banda de rock progresivo liderado por Andy Tillison, han anunciado recientemente el estreno de su nuevo álbum de estudio: ‘The Slow Rust of Forgotten Machinery’ que está listo para salir a la venta el 21 de julio del 2017. Es por eso que la banda nos han querido desvelar el primer single del mismo ‘Slow Rust’ el cual puedes escuchar al final de la nota.

Andy comenta: “La canción ‘Slow Rust’ es una pieza complicada que habla de varios casos de refugiados alrededor del mundo a día de hoy. La pieza intenta sacar todos los puntos de vista de diferentes grupos como la prensa, los políticos, la industria, educación y todo Estado Unidos – para esta parte de la canción ponemos la cámara hacia la gente que se encuentra en medio de esta historia, gente desesperada haciendo cosas desesperadas en un mundo que tiene poco tiempo para ayudarles.

‘The Actual Story’ es una pequeña sección en esta pieza masiva – una subsección de ella. La voz de Marie Eve de Gaultier se vuelve el instrumento principal aquí en una sección rara en acústico de The Tangent y una de las cosas más destacadas del álbum así como una de las partes más complejas de la banda tanto en el desarrollo lírico como en la construcción musical. La pieza es provocativa, dinámica y “de estos tiempos”.”

Recientemente también se ha estrenado una serie de vídeo entrevistas con Andy Tillison y Luke Machin charlando sobre los detalles del álbum, puedes verlos aquí: https://youtu.be/q7r-e3v_Bo8

Puedes también escuchar un tema estrenado anteriormente, “Two Rope Swings” aquí: https://youtu.be/s9ins8XqqRI

La formación en este disco vuelve a ser Tillison en los teclados, voces, Jonas Reingold al bajo, Luke Machin a la guitarra y voces, y Theo Travis al saxofón y flauta más un miembro nuevo ; Marie-Eve de Gaultier a los teclados y cantante. También hay apariciones de invitados del fundador de Chumbawamba, BoffWhalley, a las voces, y el DJ/productor Matt Farrow.

El disco muestra a The Tangent en un modo de comentario político – esta vez enfocándose en la horrible historia de los refugiados de la guerra – y la forma en la que se les trata por Occidente, y en especial por los periódicos. El álbum lamenta la nueva tendencia de construir muros y defender las fronteras en todo el mundo lo que conlleva a las rupturas de amistades y otras cosas más personales – junto con una canción sobre el destino de la vida salvaje en este mundo moderno y consumista.

El disco está lleno de piezas que han llevado mucho tiempo desarrollarlas, arreglos que han supuesto un reto y una virtuosidad que se ve en todos los músicos en el disco. Nuevos sonidos y estilos (la banda ha traído a un DJ para algunas partes)- nuevas voces y técnicas (por primera vez una voz femenina en The Tangent desde el disco ‘Not As Good As The Book’ hace 10 años) y un nuevo productor que ha aportado un sonido más claro y profundo que es una de las cosas a destacar en el álbum.

‘The Slow Rust Of Forgotten Machinery’ tiene un trabajo artístico estelar del artista de Marvel / DC Comics, Mark Buckingham.

El álbum estará disponible en edición limitada CD digipak, 2LP + CD y en descarga digital. Puedes encontrar el listado completo de canciones a continuación:

Two Rope Swings Doctor Livingstone (I Presume) Slow Rust The Sad Story of Lead and Astatine A Few Steps Down the Wrong Road Basildonxit

La banda estará de gira promocionando el nuevo disco junto con los suecos Karmakanic. El listado de fechas es el siguiente:

Aug 26th 2017 – Bierkeller, Reichenbach, Germany

Sept 1st 2017 – 2 days of Prog +1 Festival, Veruno, Italy

Sept 9th 2017 – The Boerderij, Zoetermeer, Netherlands

Oct 8th 2017 – SUMMERS END Festival, Chepstow, UK

Oct 21st 2017 – Progtoberfest, Chicago, USA

Oct 22nd 2017 – Shank Hall, Milwaukee WI, USA

Oct 24th 2017 – Token Lounge, Westland MI, USA

Oct 26th 2017 – Roxy & Dukes, Dunellen NJ, USA

Oct 27th 2017 – The Regent Theatre, Arlington MA, USA

