TESTAMENT, ANNIHILATOR y DEATH ANGEL fecha exclusiva en MADRID el 4 de Diciembre

¡TESTAMENT, ANNIHILATOR y DEATH ANGEL se unen en Madrid el 4 de Diciembre en una fecha única y exclusiva!

TESTAMENT son sin duda una de las grandes bandas que el Thrash Metal norteamericano ha parido jamás, tras una carrera plagada de éxitos gracias a “Souls of Black”, “Practice What You Preach” o los más duros y death metaleros “The Gathering” o “Demonic”, por nombrar algunos, los de Chuck Billy regresaban en 2016 con “Brotherhood Of The Snake”. Un disco que mantiene el sonido característico de Testament, sin perder un ápice de brutal agresividad y afilados riffs.

Jeff Waters ha llevado a ANNIHILATOR a lo más alto; desde su debut con “Alice In Hell” hasta su último reciente lanzamiento con “Suicide Society” (aunque ya está listo un nuevo disco de estudio). Sobre este tour Jeff nos comenta: “allá en 1989 fuimos honrados con ser los invitados de Testament para la presentación de “Practice What You Preach”. Y cuando me comentaron volver a girar con ellos no lo dudé ni un segundo. Y añadir a Death Angel a este cartel lo convierte simplemente en el mejor cartel de thrash del puto año”.

DEATH ANGEL son la banda de auténtico lujo para abrir este cartel que tanto le gusta a Jeff Waters. Una carrera que comenzó en 1987 con “The Ultra-Violence” y que repasará también su más reciente lanzamiento “The Evil Divide”.

¿Hace falta algo más para colmar a cualquier seguidor del mejor Thrash Metal de todos los tiempos?