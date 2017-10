Talvienkeli Edita el vídeo oficial de su tema “Scream-Her”!

La banda francesa de symphonic progressive metal Talvienkeli se enorgullece de presentar el video oficial de la canción “Scream-Her”, extraído de su álbum de debut “Hybris” a través de Wormholedeath.

La banda declaró:

“HEY !, prometimos cosas enormes para el otoño … Y este es el video de” Scream-Her “de nuestro álbum” Hybris “, lanzado la primavera pasada! Muchas gracias al equipo de Victory Shot por su increíble trabajo y al Hôtel-Dieu de Louhans que nos acogió, ¡vete a visitarlo, es maravilloso! ”

Video Credits:

Producer : Victory Shot

Postproduction : Alexandre Guia

Cameramen : Mélusine Augé / Alexandre Guia / Maxime Bonzi

Director : Maxime Bonzi

“Hybris” is available on:

iTunes https://tinyurl.com/y7k4wqh5

Spotify https://tinyurl.com/ydekd6dx

Amazon US https://tinyurl.com/y8nme7gl

Aural https://tinyurl.com/yabkourl

Facebook| www.facebook.com/talvienkeliband Website | talvienkeli.com

