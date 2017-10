STRYPER confirma a su nuevo bajista Perry Richardson

Después de meses de especulaciones, la banda de rock multiplatino Stryper se complace en anunciar la incorporación del emblemático bajista Perry Richardson a la alineación de la banda. Richardson se une a los miembros originales Michael Sweet (voz y guitarra), Robert Sweet (batería) y Oz Fox (guitarra), todos los cuales están actualmente en preproducción en su próximo álbum que vencerá en 2018 de Frontiers Music SRL.

La posición de bajista estuvo disponible después del exitoso 30 Aniversario To Hell With The Devil Tour del año pasado, que presenció multitudes récord y presentó la producción de sonido e iluminación más grande de Stryper en casi dos décadas. Perry se convierte en el tercer bajista en ocupar ese puesto en la carrera de 34 años de la banda.

Richardson es mejor conocido como miembro fundador de la banda multi-platino Firehouse, que explotó en la escena a principios de la década de 1990 con singles exitosos como “Do not Treat Me Bad”, “Love of a Lifetime” y “When I Look” Into Your Eyes. “En 1992, la banda se llevó a casa un American Music Award para Favorite Heavy Metal / Hard Rock New Artist, superando tanto a Nirvana como a Alice In Chains. Desde que salió Firehouse, Richardson se ha mantenido activo recorriendo varios artistas, entre ellos Trace Adkins y Craig Morgan.

“La primera vez que conocí a los chicos de Stryper fue en 1985, cuando mi primera banda, Maxx Warrior, abrió para ellos en Charlotte, Carolina del Norte”, dice Richardson. “Desde esa primera reunión, siempre han sido una de mis bandas favoritas y una gran influencia personal y musical. Tener el honor de ser miembro de Stryper hoy es una experiencia indescriptible para mí. Estoy tan abrumada que puedo Ponlo en palabras. Que me pidan ser miembro de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos es uno de los mayores honores de mi carrera. Estoy ansioso por ser parte de este próximo capítulo en el legado de Stryper. ¡Estoy listo para sacudir el mundo con mis nuevos hermanos! ”

“Perry encaja perfectamente en nuestra banda”, agrega el líder de Stryper, Michael Sweet. “Es un cantante increíble, un excelente bajista y un gran ser humano. En el momento en que ensayamos por primera vez con Perry, sabíamos que era correcto. Cantábamos armonías y las voces sonaban increíbles. Compartió historias de cómo Stryper era uno de sus bandas favoritas y que siempre nos ha respetado. Significó mucho para escucharlo decir eso. Ha traído un espíritu amable y humilde a la banda. Es un profesional y un caballero absoluto. Su currículum es bastante extenso e impresionante. obtiene. Nos sentimos honrados de tenerlo en nuestro equipo y estamos muy entusiasmados con el futuro “.

Stryper continúa dominando la escena del hard rock / heavy metal. Su noveno álbum de estudio, Fallen (Frontiers Music SRL), se lanzó en octubre de 2015 y debutó en la cima de las listas Billboard, incluyendo el # 2 en la lista Top Hard Music Albums, # 2 en la lista Top Contemporary Christian Albums, # 2 en los Mejores Álbumes Cristianos / Gospel y # 5 en la lista Top Current Rock Albums.

Rocking desde 1984, Stryper es responsable de álbumes clásicos de metal de los años 80 como Soldiers Under Command, To Hell with the Devil e In God We Trust. De hecho, Stryper es la primera banda en tener dos canciones en el Top 10 de MTV simultáneamente con sus éxitos “Gratis” y “Honestamente”. Después de un año sabático durante gran parte de la década de 1990, Stryper volvió fuerte a principios del siglo XXI. Hasta la fecha, la banda nominada al premio Grammy y Dove ha vendido más de 10 millones de discos en todo el mundo.

Para obtener más información, visite www.stryper.com.

