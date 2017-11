Stray Train nos presenta un teaser de su álbum Blues From Hell

El enérgico debut de Stray Train Just ‘Cause You Got The Monkey Off Your Back no significa que The Circus Has Left Town (2016) haya sido noticia en toda la escena europea del Heavy Blues. La banda ahora trae su segundo martillo de vapor a los rieles, Blues From Hell.

Para aquellos de ustedes que no fueron invadidos en el circuito de festivales o presenciaron Stray Train como soporte para Blues Pills y Kadavar: ¡ahora es el momento de sacar carbón y calentar la caldera! Blues From Hell se detiene en tu estación el 24 de noviembre de 2017, así que échale un vistazo al video del álbum antes de que el conductor te pida tu boleto.

Blues From Hell se grabó en los holandeses Wisseloord Studios, donde Depeche Mode, Queen y U2 también crearon algunas de sus obras más famosas, y mezclado por Ronald Prent, conocido por su trabajo para Depeche Mode, Rammstein y Queensryche.

El paquete del álbum viene como un CD doble y doble vinilo en un estilo retro y fresco con un folleto biodegradable. Para ser precisos: el único plástico contenido es el disco.

