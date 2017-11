Steve Hackett anuncia nuevo disco en directo: Wuthering Night: Live in Birmingham

El 26 de enero de 2018, Inside Out Music estará estrenando el álbum de directo de Steve Hackett ‘Wuthering Nights: Live in Birmingham’. ‘Wuthering Nights’ se grabó en el Birmingham Symphony Hall durante el concierto de Hackett de la gira Genesis Revisited & Classic Hackett. El disco estará disponible en edición especial 2DVD +2CD Digipak, Blu-Ray, descarga digitla y Blu-Rayin stereo & surround sound, un disco que todo fan del prog debería de tener.

Este tour marcó el 40 aniversario de ‘Wind & Wuthering’, el último disco que Steve Hackett hizo con Genesis el cual llegó a estar en el número #7 en las listas de ventas británicas. Para celebrarlo, Steve y su banda tocaron 5 de las canciones más queridas de este disco: “Eleventh Earl Of Mar”, “One For The Vine”, “Blood On The Rooftops”, “…In That Quiet Earth” y “Afterglow”.

Otras favoritas de los fans de la era Genesis/ Hackett que fueron “revisitadas” fueron’: “Dance On A Volcano”, “Inside & Out”, “Firth Of Fifth”, “The Musical Box” y la clásica “Los Endos”. Este impresionante concierto hace que por primera vez Hackett y su banda toquen temas como: “One for the Vine” e “Inside & Out”, y también incluye muchas otras de su último disco ‘The Night Siren’.

Steve dice sobre la actuación en Birmingham… “Estoy muy emocionado por la inminente salida de ‘Wuthering Nights’. Sentía que era especial celebrar el 40 aniversario de ‘Wind & Wuthering’, el álbum de Genesis en el que mayor implicación tuve a la hora de componer y uno de los favoritos de los fans. Canciones como “One for the Vine”, “Eleventh Earl of Mar” y “Blood on the Rooftops” son temas poderosos de este nuevo lanzamiento, el cual también incluye más temas de Genesis y las canciones favoritas de los fans de mi carrera en solitario además de algunos temas de mi último disco ‘The Night Siren’… ¡Siéntate y disfruta!”

La banda son: Roger King (teclados), Gary O’Toole (batería/percusión), Rob Townsend (saxofón /flautas), Nick Beggs (bajo) y Nad Sylvan a las voces y como invitados especiales John Hackett y Amanda Lehmann.

El DVD / Blu-Ray también incluye un fascinante footage “behind scenes”, que mayormente se grabó el día de Birmingham. También incluye tres vídeos sacados de ‘The Night Siren’: “Behind the Smoke”,”Fifty Miles from the North Pole” y “West to East”.

Sobre Steve Hackett

Steve Hackett es un renombrado músico con un enorme talento y reconocido por ser innovador. Fue el guitarrista principal de Genesis como parte de la formación clásica junto con Gabriel, Collins, Banks y Rutherford, quien produjo muchos de los grandes álbumes de la banda tales como ‘Selling England by the Pound’ (un favorito de John Lennon) y ‘The Lamb Lies Down on Broadway’. La extraordinaria versatilidad de Steve en ambos discos, su forma de tocar y componer, la forma en la que coge sus influencias de muchísimos géneros, incluido el Jazz, Música de todo el mundo y Blues hace de él un músico único. También es adepto a álbumes de música clásica de compositores desde Bach hasta Satie, sus composiciones con la guitarra acústica se han ganado la admiración de hasta Yehudi Menuhin, y ha grabado ambiciosos álbumes acústicos y con orquesta como ‘A Midsummer Night’s Dream’, grabado con la filarmónica real.

