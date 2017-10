Sons Of Apollo estrenan un vídeo para la canción ” Lost In Oblivion”

SONS OF APOLLO

SON: MIKE PORTNOY, DEREK SHERINIAN, RON “BUMBLEFOOT” THAL,

BILLY SHEEHAN Y JEFF SCOTT SOTO /

ESTRENAN UN VÍDEO PARA EL TEMA “LOST IN OBLIVION”

NUEVO DISCO ‘PSYCHOTIC SYMPHONY’ ¡¡YA A LA VENTA!!

SONS OF APOLLO– La banda formada por los miembros de Dream Theater ,Mike Portnoy y Derek Sherinian, Ron “Bumblefoot” Thal (ex-Guns N’ Roses), Billy Sheehan (The Winery Dogs, Mr. Big, David Lee Roth) y Jeff Scott Soto (ex-Journey, ex-YngwieMalmsteen’s Rising Force)— acaban de estrenar un vídeo dirigido por Vicente Cordero para el tema “Lost In Oblivion” sacado de su aclamadísimo álbum de debut, PSYCHOTIC SYMPHONY. Puedes ver el vídeo al final de la nota.

El disco se estrenó el viernes pasado a través de InsideOutMusic / Sony, y está disponible en 2CD Mediabook (con un segundo disco de mezclas instrumentales y un extenso libreto con un diario de estudio exclusivo), vinilo gatefold 2LP+ CD (el cual viene con un grabado en la cara D y con el álbum entero en CD), CD jewelcase y en descarga digital. Ha sido producido por el dúo de Portnoy y Sherinian, también conocidos como “The Del Fuvio Brothers,” apodo que tienen desde que tocaban juntos en Dream Theater. Puedes hacerte con tu copia del disco haciendo click aquí: https://www. lacasadeldisco.es/?search= sons+of+apollo

Como Portnoy dice, “¡¡No me puedo creer que finalmente haya salido!! El álbum de debut de The SONS OF APOLLO ¡por fin se ha puesto ya a la venta! Este álbum tiene un poco de todo…rock clásico, metal, progresivo…¡Es todo un festival para los oídos! Como regalo para todo el mundo, estamos estrenado el vídeo de “Lost In Oblivion.” ¡Esta canción está llena de energía, y entusiasmo! Desde un doble bombo loco que me llegó siglos perfeccionar, hasta un bajo fuera de sí y unas armonías de guitarra inigualables, y los coros siempre pegadizos de Jeff…esta canción es otro gran ejemplo de qué va esta banda.”

PSYCHOTIC SYMPHONY ha recibido unas críticas excelentes por parte los medios:

“Fuck the term ‘supergroup’, that’s not what this is about. Sons of Apollo are simply a group that are super.” – Classic Rock

“Psychotic Symphony is fierce, loud, bewildering, brilliantly performed and monstrously entertaining.” – Prog Magazine

“God-like in conception, stellar in ambition and perfection in delivery.” – Metal Talk

“No podemos esperar más a que todo el mundo tenga el álbum y volver a las carreteras en 2018,” dice Mike Portnoy

¡¡Estate atento a la últimas noticias sobre la primera gira de SONS OF APOLLO en 2018!!

SONS OF APOLLO online:

www.sonsofapollo.com

www.facebook.com/SonsOfApollo1

www.Twitter.com/SonsOfApollo1

INSIDEOUTMUSIC ONLINE:

www.insideoutmusic.com

www.youtube.com/InsideOutMusic TV

www.facebook.com/InsideOutMusi c

www.twitter.com/insideouteu

