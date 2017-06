De nuevo no, todavía, dedicamos el programa a las Shooting Stars. A los grupos más fugaces e influyentes de la historia, que como un cometa en llamas, cruzaron el firmamento del rock y nos cegaron con su luz.

Los Doors, Delaney & Bonnie, Derek and the Dominoes, Sex Pistols o The Runnaways son solo algunas de las estrellas que brillan con luz propia en nuestro Shooting Stars vol.2.

