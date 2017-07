Shiraz Lane de gira por Europa con Brother Firetribe este otoño!

La dinastía de rock finlandesa Shiraz Lane volverá a los escenarios europeos en octubre y noviembre de 2017, apoyando a sus compatriotas Brother Firetribe, que están celebrando su 15 aniversario este año!

Shiraz Lane ha estado trabajando en su segundo álbum en Estocolmo durante todo el año con un compositor y productor sueco Per Aldeheim (Def Leppard, Pain, Fatboy, Soilwork …). El álbum saldrá a principios de 2018, y los chicos están muy contentos con ambos con sus resultados en el estudio y estas próximas fechas de otoño:

“Estamos muy emocionados de unir fuerzas y apoyar a Brother Firetribe a través de Europa durante el próximo otoño de 2017. Será un placer volver a visitar algunos de los lugares impresionantes y abrazar el ambiente que fueron tan calurosamente bienvenidos en nuestra última gira, y están encantados Para traer nuestra caravana a nuevos destinos para que tus ojos y oídos sean testigos.Tal vez tengas la oportunidad exclusiva de escuchar un nuevo material que hemos estado trabajando tan duro durante todo el año.Tal vez incluso podamos lanzar un single antes de que las hojas caigan de Los árboles, el tiempo dirá …! ”

Shiraz Lane continuará las grabaciones vocales del álbum en Gröndahl Studios este mes y tocará este verano en Üferrock (DE), Summer Breeze (DE) y Hair Metal Heaven (Reino Unido), antes de centrarse en la gira europea, comenzando El 11 de octubre.

Brother Firetribe 15th Anniversary European Tour w. Shiraz Lane:

11.10. GER – Berlin, Quasimodo

12.10. PL – Wroclaw, Firlej

13.10. CZ – Prague, Nova Chmelnice

14.10. GER – Leipzig, Hellraiser

16.10. GER – Hamburg, Knust

17.10, GER – Bochum, Zeche

18.10. GER – Frankfurt, Nachtleben

19.10. FR – Paris, Maroquinerie

21.10. UK – London, Bordeline

22.10. UK – Nottingham – Rockingham Festival (BFT only)

24.10. BE – Vosselaar, Biebob

25.10. GER – Cologne, Underground

26.10. GER – Nuremberg, Hirsch

28.10. HU – Budapest, Durer-Kert

29.10. AT – Vienna, Chelsea

30.10. GER – Munich, Backstage Halle

1.11. CH – Zurich, Dynamo Werk 21

2.11. IT- Milan, Legend

4.11. ESP – Madrid, Caracol

More Shiraz Lane tour dates will be anounced later this year.

Take a sneak peak to their funny studio sessions (incl. English subtitles):

Part 1: https://youtu.be/Y7ZpvjeyxkE

Part 2: https://youtu.be/pF1h2hCoICA

Part 3: https://youtu.be/tumNPOVr_9E

Comentarios

Comentarios