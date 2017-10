SEPTICFLESH – Regresan a España acompañados de INQUISITION

SEPTIC FLESH nos muestran su apocalíptica visión a través de sus obras musicales. El death metal y la orquesta sinfónica se unen una vez más en “Codex Omega”, donde los griegos nos traen su único e inimitable sonido de nuevo de forma impecablemente compuesta y producida.

No fue hasta “Communion” cuando la banda pudo dedicarse de forma totalmente profesional a la música. Y esta entrega y dedicación dio como resultado una auténtica obra maestra que ganó los mejores honores y distinciones por parte de su público.

Esta estela nos llevaba a “The Great Mass” en 2011 y “Titan” en 2014, donde la velocidad de las guitarras volvía a ser vertiginosa, sin perder un ápice de profundidad y dramatismo.

“Codex Omega” demuestra que su sonido maduro les ha entronado en lo más alto del death metal sinfónico, ya que, como la misma banda asegura “la orquesta sinfónica es un integrante más de la banda”.

Les acompañan INQUISITON, una de las formaciones antológicas del Black Metal al otro lado del charco. Su lanzamiento de 2016 “Bloodshed across the Empyrean Altar Beyond the Celestial Zenith” les ha devuelto a lo más alto de la escena.

Gira en la que disfrutar del potente y embriagador directo de SEPTIC FLESH y la brutalidad sin concesiones de INQUISITION, ¡no faltes!