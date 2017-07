Se anuncia la distribución de artistas por días para el Festival Gigante 2017

A poco más de un mes para la celebración de la cuarta edición de Festival Gigante, ya puedes ir organizando lo que verás los próximos 1 y 2 de septiembre en las pistas de atletismo Fuente de la Niña de Guadalajara, donde grandes nombres del panorama nacional e internacional convivirán un año más.

¡Ya puedes comprar tu ENTRADA DE DÍA por sólo 25€!

El festival confirma los 3 últimos nombres que se incorporan al cartel: Ochoymedio Djs, Estrogenuinas y Beluga (Ganadores del concurso “Talento Gigante”).

Además, también tienes disponibles los tickets del Autobús Gigante y de la zona de acampada entre otros servicios que harán de tu asistencia al festival, una experiencia gigante 🙂

AUTOBÚS GIGANTE DESDE MADRID – ¿Vienes desde Madrid y no quieres conducir? ¡Ve y vuelve en bus! Con salida desde la Plaza de Conde Casal de Madrid y a Guadalajara. Consigue tu ticket ida y vuelta por día por 9,90€ aquí

ACAMPADA GIGANTE – Situada en la Avenida del Sol, 4, en una explanada llana y con césped. Ticket válido para todo el fin de semana. Hazte con tu entrada por 10€ aquí

ÁREA INFANTIL – Un año más, los pequeños gigantes podrán divertirse gratuitamente con talleres, juegos y actividades mientras sus papás disfrutan de la música. De 4 a 11 años. Puedes descargar la autorización aquí.

Recuerda que también disfrutarás de un cuidado espacio de restauración donde reponer fuerzas durante todo el evento; de una zona VIP con precios especiales, plataforma en altura y kit de bienvenida; y de otras muchas sorpresas que desvelaremos próximamente.

¡Entra en la web www.festivalgigante.com e infórmate de todo!

En el apartado musical, el cartel estará formado por:

LOVE OF LESBIAN, THE GIFT, NADA SURF, FUEL FANDANGO, IVÁN FERREIRO, COQUE MALLA, LICHIS, LEÓN BENAVENTE, NIÑOS MUTANTES, ALEX O’DOGHERTY, DEPEDRO, LOS PUNSETES, IDEALIPSTICKS, LOS CORONAS, JULIÁN MAESO, SHINOVA, EMBUSTEROS, KOKOSHCA, ÚLTIMA EXPERIENCIA, EL IMPERIO DEL PERRO, TAILOR FOR PENGUINS, JULIETA 21, DESVARIADOS, BAMBIKINA, INUIT, CANAL 69, NOISE BOX, LUCAS COLMAN, LEFT4EVER, FÔNAL, JUAN ZELADA, YO, ESTRATOSFÉRICO, BELUGA, ESTROGENUINAS, OCHOYMEDIO DJS y SUPERFRAME VDJ.

Próximamente se confirmarán los horarios de cada actuación.

COMPRA ONLINE

Los abonos tienen un precio de 39€, puedes comprarlos aquí

Los abonos VIP tienen un precio de 60€, puedes comprarlos aquí

Las entradas de día tienen un precio de 25€ y puedes comprarlas aquí

COMPRA FÍSICA

Taberna La Favorita – C/ Miguel Fluiters 4, Guadalajara

La Vinacoteca – C/ Dr. Benito Hernando 28, Guadalajara

Organic & Co. – C/ Wenceslao Argumosa, 9, Guadalajara

www.festivalgigante.com

