SCARS OF OBLIVION Presentan VIDEO PLAYTHROUGH de “INDUSTRIAL HUMANITY”

SCARS OF OBLIVION estrenan video playthrough del tema “Industrial Humanity” que pertenece a su ep “Misanthropy”. Podéis verlo al final de estas líneas.

SCARS OF OBLIVION -Biografía-



Scars Of Oblivion es una banda de deathmetal melódico/Deathcore originaria de Loeches, un pequeño pueblo del este de Madrid (España). La banda se formó en 2012 con el nombre de Serum Of Hate el cual fue cambiado posteriormente. Tras varios cambios en la formación, ya cuentan con una formación sólida a pesar de que actualmente buscan bajista.

El nombre de la banda, Scars Of Oblivion, viene inspirado del egoísmo del ser humano y sus intereses, todo el daño que puede crear cuando algo ya no es de su interés, no saca beneficio o ya no le importa y queda en el olvido.

Scars Of Oblivion es una banda que mezcla géneros como el deathmetal, deathmetal melódico, el deathcore e incluso pequeñas pinceladas de metalcore.

Su sonido se define por ritmos rápidos y potentes de batería, predominando así los blast beats y un doble pedal constante y devastador. Por otro lado, unas guitarras con riffs técnicos y frenéticos en los que la melodía y diferentes funciones de cada guitarra juegan un papel principal en su sonido culminando en unos abiertos y melódicos estribillos que harán descansar tu cuello y levantar tus manos. A todo esto, se le puede sumar cambios de compás y una serie de ritmos pesados y breakdowns tampoco faltos de melodías que dan el toque final en cuanto a dinamismo se refiere.

Os recordamos que este sábado podéis ver a SCARS OF OBLIVION presentando su ep en el Motorizer Bar de Alcorcón, a partir de las 21:00 horas junto a Rockweiler y Still No Punk. Todo esto ¡¡¡GRATIS!!!

¿¡Te lo vas a perder!?

https://www.facebook.com/scarsofoblivion/

https://www.youtube.com/channel/UCAZ-35Yz8YWgS1GCZVA1EEw

https://twitter.com/ScarsOfOblivion

SCARS OF OBIVION son:

Alex – Bajo

Javi – Batería

Vick – Cantante

Anthony (Tane) – Guitarra // Coros

Ángel – Guitarra

