ROGER WATERS llega a nuestro país con su gira US + THEM parando en Barcelona y Madrid. ROGER WATERS, icono del rock y ex componente de Pink Floyd, traerá su aclamada gira US + THEM a España en abril y mayo de 2018, llega aquí por primera vez desde su exitosa gira “The Wall Live” que rompió todos los récords de ventas en 2011. Los conciertos, un total de 4 serán dos en Barcelona en abril de 2018 y dos en Madrid en mayo de 2018

Us + Them destaca los aspectos más relevantes del innovador trabajo de Waters y presenta canciones de los mejores álbumes de Pink Floyd – The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here – además de nuevas canciones del álbum de Roger Waters “Is This the Life We Really Want?”.

La gira del ex Pink Floyd Us + Them destaca los aspectos más relevantes del innovador trabajo de Waters y presenta canciones de los mejores álbumes de Pink Floyd, The Dark Side of The Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here, además de nuevas canciones del nuevo álbum de Roger Waters "Is This the Life We Really Want?" publicado este pasado mes de junio y material en solitario.

El pasado mes de septiembre Pink Floyd, y David Gilmour también fueron noticia porque estreno de forma simultánea en cines de todo el mundo Live at Pompeii, una película-documental sobre el concierto, filmada durante las dos noches de concierto en julio de 2016 en el Anfiteatro de Pompeya. Este show se grabó en calidad de vídeo 4Kpor el director Gavin Elder.

El 7 de julio y 8 de 2016, David Gilmour realizó dos espectaculares shows en el legendario Anfiteatro de Pompeya bajo la sombra del Vesubio, 45 años después de cuando Pink Floyd grabó Pink Floyd Live At Pompeii, bajo la dirección de Adrian Maben. Los conciertos fueron la primera actuación de rock con una audiencia en el antiguo anfiteatro romano, que fue construido en el 90 a.c. y sepultado en ceniza cuando el Vesubio entró en erupción en el año 79, por lo que convierte a David Gilmour en el único artista en actuar bajo una audiencia en la arena desde la época de los gladiadores atrás, casi 2.000 años.

Este concierto que pertenece a la gira Rattle That Lock World Tour que tuvo a Gilmour de gira durante 2015 y 2016 por todo el mundo, incluyendo Latinoamérica por primera vez.

El ex-Pink Floyd mantiene intacta su visión, y su capacidad de trazar un diagnóstico tan exacto como impiadoso sobre el estado del mundo, con una obra conceptual que tiende nudos directos a The Wall (1979) y al mencionado Amused.

Efectos, sonidos ambientales, diálogos y ruidos de máquinas mecánicas uniendo las canciones que hablan sobre la guerra, la influencia de los medios de comunicación, la alienación, los manejos sucios de políticos y gobernantes, la inacción de los ciudadanos, y un estado general de cosas que ya había resumido magistralmente en el clásico de Pink Floyd, “Comfortably Numb”.

-13 y 14 de Abril de 2018 en el Palau Sant Jordi, Barcelona

-24 y 25 de Mayo de 2018 en el WiZink Center, Madrid

Preventa: del 9 de Octubre a las 10 am al 11 de Octubre a las 9 am solamente a través de livenation.es

Entradas a la venta: 11 de Octubre a las 10h a través de livenation.es, Red Ticketmaster y El Corte Inglés.

